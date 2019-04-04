美國前副總統拜登涉性騷擾　特朗普諷刺：你玩得開心嗎？

美國前副總統拜登（Joe Biden）遭多名女性指控他性騷擾，他早前曾批評總統特朗普（Donald Trump）滿口謊言，最近則被對方趁機諷刺反問：「你玩得開心嗎？」

拜登在2018年12月宣傳新書期間表示，自己最有資格擔任總統一職，並批評總統特朗普是個「不能道出真相的人」，因此被傳有意參選2020美國總統選舉。

拜登近日被多名女性指控性騷擾，包括美國內華達州前州議員弗洛蕾斯（Lucy Flores）指拜登給她後腦勺來了一記又大又漫長的吻，一名來自康涅狄格州的43歲女子亦稱拜登曾用鼻子揉搓她的鼻子。

特朗普在周二（2日）出席共和黨國會全國委員會（National Republican Congressional Committee）晚宴時諷刺拜登指，就算後者真的在2020年參選，也不會威脅到他。特朗普說：「我本來想打電話給他，但我和他不太熟，我還打算說：『歡迎來到這個世界。你玩得開心嗎？你玩得開心嗎？』」

特朗普其後在台上提到，一名上將告訴他只要1周就能殲滅極端組織ISIS，高興的他當時叫上將「給我一個吻」；特朗普然後笑說：「那一刻的我覺得自己好像拜登。」

（今日美國報）