韓國外交部接連犯錯　「波羅的海」「巴爾幹半島」傻傻分不清

韓國外交部糗事連連，繼用錯印尼語向馬來西亞打招呼後，最近又被揭發外交部的說明出錯。韓國外交部3月發布的一份文件中，錯誤把波羅的海的國家誤寫成巴爾幹半島，遭到拉脫維亞大使指正才發現。

由波羅的海三國距離保加利亞、希臘等巴爾幹半島國家超過1600公里。（Google Map）

韓國外交部3月19日派發了一份新的文件，英文版本在講述韓國與各國的外交關係中，誤把波羅的海三國，即愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛，誤寫成巴爾幹半島國家。拉脫維亞駐韓大使發現錯誤後，向外交部指正下才發現。

波羅的海位於北歐，而巴爾幹半島則位於東南歐，地理位置相差甚遠，但韓國外交部仍錯誤把「Baltic」寫成了「Balkan」。

外交部接連犯上低級錯誤

這次是繼3月總統文在寅前往訪問東盟三國，在馬來西亞誤用印尼語打招呼後，再發現的錯誤。事實自文在寅上任後，韓國外交部重覆犯錯，如2018年11月文在寅訪問捷克時，誤把捷克寫成捷克斯洛伐克；在3月一份介紹柬埔寨的資料說明中，誤用台灣照片等。

韓國《中央日報》批評，如此的錯誤是對對象國家的無禮表現。文中批評外交部應由相應經驗豐富的官員負責，不應出現如此的「低級錯誤」，質疑現屆官員的外交能力。

（綜合報道）