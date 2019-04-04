哈里梅根Instagram不足6小時破百萬粉絲　創世界紀錄

健力士世界紀錄（Guinness World Records）周三（3日）表示，英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan，Duchess of Sussex）周二（2日）在Instagram推出官方帳戶「sussexroyal」，追隨人數在5小時45分鐘內就達100萬，創下新世界紀錄。

哈里和梅根的官方Instagram帳號至今已有320萬追隨者，目前只有兩篇貼文，其中一篇是代表兩人名字的字母H（Harry）與M（Meghan）組成的圖案，以及兩夫婦一系列的照片。他們在貼文中表示：「我們期待分享那些激勵我們工作、我們支持的東西，會有重要宣布及讓大家了解關鍵議題的機會。」

健力士世界紀錄公司稱，「這對王室夫妻打破韓國歌手姜丹尼爾先前創下的紀錄，他在帳號開設後11小時36分鐘便達到100萬人追隨，是哈里和梅根的約一倍時間。22歲的姜丹尼爾是在2019年1月破紀錄，他上載了一張自拍照並表示『你好』」。

這間公司還說，哈里和梅根二人的帳戶曾一度令Instagram程式出現問題，以致有用家無法按下追隨。

健力士世界紀錄公司又指，姜丹尼爾之前的紀錄保持人是教宗方濟各（Pope Francis），教宗在2016年開設帳號，約12小時後達到100萬人追隨。

梅根自從與哈利訂婚後，便刪除所有多個私人社交媒體帳號，她2019年3月初亦表示會嘗試遠離社交媒體。

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（綜合報道）