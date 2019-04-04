【人人有工做】特朗普委任駐外大使條件：不問出身　只要捐款？

美國政府的官員任命，通常是經過繁複的遴選程序，候選人需要出席國會聽證會，為自己為何勝任有關職位解畫，說服議員支持。 但美國全國廣播公司（NBC）周三（3日）引述統計指，總統特朗普（Donald Trump）2017年上台後的近2000個的外交人事任命中，與其他總統執政時代相比，資歷明顯差一截。 報道指出，不少駐外大使是向特朗普團隊捐款的「金主」，卻沒多少外交經驗，甚至鬧出笑話。到底特朗普的用人政策出了甚麼問題？

首先看看獲提名出任美國駐巴哈馬（Bahamas）大使人選曼切斯特（Doug Manchester）在國會聽證會被問到對巴哈馬看法：

「巴哈馬是美國的受保護國（protectorate）。」

「不問外交經驗」

巴哈馬雖然位處美國佛羅里達州對出海域，但其實當地從來不是美國的領土，也沒有從屬關係。英國才是當地的宗主國，直到1972年獨立為止。

為甚麼美國這位將要出任外交要職的人，對巴哈馬的風土人情一無所知？曼切斯特本身根本不是外交官，他從事房地產事業。

縱觀特朗普的外交人選，有不少都是與曼切斯特的情況相似。

中東地區形勢變幻無常，因此白宮通常會派遣資深外交官出任中東國家大使。不過特朗普就一反常態，提名「外交素人」拉科塔（John Rakolta）；其他大使人選如冰島、摩洛哥、斯洛文尼亞等都是缺乏外交經驗。

他們有另一個共通點：就是曾經在特朗普競選總統期間，向對方的就職委員會捐款。

「捐款變大使」的情況在美國政壇屬普遍，例如美國駐加拿大大使克拉夫特（左）的丈夫曾經向特朗普團隊捐款一百萬美元。她現時獲提名出任駐聯合國大使。（Getty Images）

特朗普人事任命的「五五比」

眾所周知，要在選戰脫穎而出，政治捐獻非常重要。而且當選人向支持者「報恩」封官授爵的情況並不罕見。

自1950年代起，白宮任命的駐外大使人選中，有三分二是出身於外交部門，餘下三分一則是「政治任命」。這個傳統一直維持至上任總統奧巴馬（Barack Obama）結束任期為止。

據美國外交人員協會（American Foreign Service Association，AFSA）的統計顯示，特朗普至今獲確認駐外大使之中，外交出身和政治任命的各佔一半。

現時美國大約250個邦交國之中，有52個空缺大使職位，遠比奧巴馬和喬治布殊（George W. Bush）同期只有10多個為多。

「多多益善」的捐款政策

又回到曼切斯特的情況，正因為他的「獨特」見解，令國會根本無法通過他的任命，他向特朗普所捐的100萬美元是否有回報仍是未知之數，但他的捐款額比其他總統執政時代相比，明顯大幅上升。

美國非牟利組織「競選法律中心」（Campaign Legal Center）主席波特（Trevor Potter）認為，過往總統參選人都會就接受捐款有不同規定，不過特朗普競選時則變成無上限，因此動輒數十萬、甚至像曼切斯特的一百萬美元捐款可謂非常普遍。

既然「捐款換官職」的風氣屬普遍，到底現時的駐外大使空缺問題何時解決？曾經在克林頓（Bill Clinton）時代擔任駐外大使、以及獲喬治布殊任命為副國務卿的伯恩斯（R. Nicholas Burns）認為，特朗普政府的提名程序確是比其他時代慢，但他指，如果這些提名遭民主黨阻撓，情況可能不一樣，暗示共和黨本身都對提名有疑問。

美國總統特朗普在2016年參與大選時，在接受捐款的立場是「無任歡迎」，因此動輒數十萬甚至是過百萬美元的情況非常普遍。（路透社）

（全國廣播公司）