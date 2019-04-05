【英國王室】傳英女王拒借珠寶予梅根　王室反擊

英國《太陽報》周四（4日）報道，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）對哈里王子的妻子梅根（Meghan Markle）感到不滿，下令不再讓梅根借用部分皇家收藏品系列（Royal Collection）的珠寶首飾，特別是不可借用那些因戴安娜王妃而著名的首飾，再次炒熱王室內部不和的傳聞。 有關報道刊出後，英國王室隨即還擊，向多間媒體放風指女王曾多次借出珠寶予梅根。

▲▲想知更多有關王室珍藏珠寶的知識，請觀看以上片段▲▲

《太陽報》引述王室內部消息人士指，英女王過去一直很樂意借出首飾予戴安娜王妃，或是威廉王子的妻子、劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge），但女王不滿梅根曾向王室提出的一些要求，認為她是王室新成員，不應如此。

報道指，英女王下達命令，不再把部分王室珍藏珠寶借給梅根，特別是那些因戴安娜王妃而著名的首飾，凱特則可以繼續借用。

消息人士稱，英女王認為這是地位問題，雖然梅根受到全球粉絲萬千寵愛，但地位不會及得上凱特。

哈里王子與梅根4月2日開設官方Instagram，不足6小時已破百萬名粉絲，想看更多他們的照片，可點擊以下圖輯：

+ 5 + 4 + 3

王室向媒體放風反擊報道

身懷六甲的梅根，不時傳出負面新聞，例如是王室職員不滿她太挑剔，又有指她與大嫂凱特不和等。連串負面新聞一直困擾英國王室。

王室公關部門之後向多間英國媒體放風，反擊英女王不想借珠寶予梅根的報道。英國《每日郵報》引述王室消息指，女王曾多次向梅根借出珠寶，包括在梅根訂婚與結婚時。消息人士又指，只是因為梅根最近沒有出席特別重要的活動，所以才沒有戴上王室珠寶。

英國《Express》則引述王室消息報道，哈里王子對於這些負面新聞感到不高興。

（綜合報道）