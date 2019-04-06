拜登涉「鹹豬手」　特朗普上載惡搞影片「抽水」：歡迎回來！

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美國前副總統拜登（Joe Biden）近期被指曾對多名女性有不當身體接觸。總統特朗普周四（4日）在Twitter上載「惡搞」影片「抽水」，嘲諷對方將雙手放在女性的肩上。

拜登早前在Twitter發布影片回應涉及不當身體接觸的指控。特朗普上載經剪輯的影片，在15秒長的「惡搞」影片中，拜登講話期間，有另一個「拜登」鬼祟出現在拜登身後，並將雙手放在拜登肩上，親吻其後腦勺。特朗普還配以一句「歡迎回來！」作圖說。

拜登後來亦在Twitter上轉發特朗普的「惡搞」影片，並說：「一如以往，我看到你在工作，並有當總統的樣子。」

拜登近日被多名女性指控性騷擾，包括美國內華達州前州議員弗洛蕾斯（Lucy Flores）指拜登給她後腦勺來了一記又大又漫長的吻，一名來自康涅狄格州的43歲女子亦稱拜登曾用鼻子揉搓她的鼻子

特朗普周二（2日）也曾諷刺拜登指，就算後者真的在2020年參選，也不會威脅到他。特朗普說：「我本來想打電話給他，但我和他不太熟，我還打算說：『歡迎來到這個世界。你玩得開心嗎？你玩得開心嗎？』」

特朗普其後在台上提到，一名上將告訴他只要一周就能殲滅極端組織ISIS，高興的他當時叫上將「給我一個吻」；特朗普然後笑說：「那一刻的我覺得自己好像拜登。」

▲想知道特朗普還發布過什麼惡搞片，請點擊以上片段。▲

被指涉不當身體接觸　美國前副總統拜登：將留意尊重個人空間
美國前副總統拜登涉性騷擾　特朗普諷刺：你玩得開心嗎？
捲#MeToo風暴拜登變怪叔叔　民主黨還要含淚投票嗎？
再有女性指控美國前副總統拜登涉不當身體接觸

（紐約時報／美國有線新聞網絡）

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