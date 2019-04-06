汶萊不人道新法挨轟　明星帶頭杯葛政府生意　蘇丹錢太多不痛不癢

位於婆羅洲（Borneo）的小國汶萊住有約43萬人，憑出口石油和天然氣所積聚大量財富，但普羅百姓都活在貧窮之下，只因大部分收入都歸予72歲的蘇丹哈桑納爾（Sultan Hassanal Bolkiah）。 哈桑納爾獨攬大權之餘，奢華的生活更是世上數一數二，珍藏的名車系列總值達90億澳元（約502億港元），甚至連米高積遜（Michael Jackson）也是其生日派對的表演嘉賓。

哈桑納爾是汶萊的君主，亦是當地伊斯蘭教最高精神領袖，同時擔任多個政府職位，包括首相、財長、外長、貿易部長、國防部長、軍隊指揮官、警察局長以至國立大學校長，可謂將中央集權發揮得淋漓盡致。

哈桑納爾在位52年，為世上在位時間第二長的君主，排在英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）之後。（路透社）

電影《少林足球》的田雞「秒秒鐘幾十萬上落」，汶萊蘇丹也絕不失禮。多得蘇丹坐擁的石油資產，據說其身家每秒都會增加147澳元（約820港元），即時薪達295.2萬港元，對「打工皇帝」而言也可能屬天文數字。

估計哈桑納爾現時的財產總值277億澳元（約1545億港元），為世上第二富有的王室成員，僅次於泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。

努洛伊曼皇宮（Istana Nurul Iman）裝修豪華。圖為英國王儲查理斯（Prince Charles）與妻子康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla, HRH The Duchess of Cornwall）到訪汶萊。（Getty Images）

蘇丹住在全球最大的皇室宮殿努洛伊曼皇宮（Istana Nurul Iman），位於汶萊河（Brunei River）旁，價值18億澳元（約100億港元）。

努洛伊曼皇宮有1800間房間、5個游泳池、大型清真寺、配有冷氣的馬廄和能容納5000名賓客的宴會廳。還嫌不夠？皇宮內滿佈由黃金和鑽石製成的擺設，金碧輝煌。

蘇丹在花費金錢上從不吝惜，王室婚禮也盡顯奢華。圖為汶萊王儲穆赫塔迪．比拉（Al-Muhtadee Billah）的婚禮。（Getty Images）

蘇丹懂得享受人生，毫不吝惜，大概不會「有錢無掟洗」。他的名車珍藏系列總值約502億港元，包括勞斯萊斯（Rolls-Royce）、法拉利（Ferrari）、林寶堅尼（Lamborghini）等，應有盡有。他亦擁有多架私人飛機，包括價值4.31億澳元（約24億港元）、用黃金裝飾的特製波音飛機。

哈桑納爾曾大灑3690萬澳元（約2.06億港元）為自己舉行為期兩周的慶祝生日活動，包括一場馬球比賽，以及菜單上有白鯨魚子醬的奢華晚宴。他甚至以重金2580萬澳元（約1.44億港元）聘請米高積遜到場獻唱。

汶萊因為推行反同性戀新刑法，多位名人呼籲杯葛汶萊旗下的酒店。不過即使面對公眾壓力，也不見得蘇丹會因此而軟化立場讓步。針對汶萊酒店和企業的杯葛行動，或者會影響到當地中高產民眾，但對超豪蘇丹而言，仍是不痛也不癢。

（綜合報道）