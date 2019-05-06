【哈根大B】梅根須向美交稅　寶寶將來都要嗎？

英國哈里王子（Prince Harry）和薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）周一（6日）開心迎接新生命，剛出世的兒子重7磅3安士。然而迎接他們的，還可能有極度繁複的美國稅單。 梅根嫁入王室後雖已申請入籍英國，但由於她身為美國公民，按例需要報稅。更令王室煩惱的是，梅根肚內的寶寶出生後自動擁有美國國籍，他或她從英國王室繼承的財產，還有收入資料，都將為美國稅局（IRA）取得，換言之，英國王室的財務狀況將進一步曝光。

美國有線新聞網絡（CNN）周一（8日）報道，梅根是美國公民，新生兒也自動成為美國公民，需要繳付美國稅項。國稅局（IRS）或將因此取得王室財務資料。

專門為移居海外美國人提供稅務建議的American Tax Returns Ltd.創辦人特雷特爾（David Treitel）表示，美國採用公民為基礎的稅制，只要梅根仍是美國公民，她便需要交稅；王室寶寶也因為母親的緣故，出生後便自動成為美國公民，他或她將來也得向美國交稅。

根據IRS條例，梅根需報稅的項目包括任何擁有多於20萬美元（約156萬港元）的外國帳戶，以及多於15797美元（約12.3萬港元）的禮物，故此她獲贈的首飾、名牌衣服、信託基金，甚至住所肯辛頓宮（Kensington Palace）都將是申報項目。

英國王室：梅根身為美國公民，她肚內的寶寶出生後亦將自動成為美國人，這意味他或她也可能需要面對複雜的美國稅制。（視覺中國）

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至於王室寶寶方面，稅例規定如果他或她18歲前擁有任何資產或收入，包括多於2100美元（約1.63萬港元）的「預收收入」（unearned income），便需要報稅。特雷特爾認為當嬰兒出生後，其繼承投資所衍生的收入，也可能需要上報和繳稅。更大的問題是，他或她需要到18歲才可申請脫離美國戶籍。

特雷特爾說：「英女王或需要與顧問坐下來想想，假如我借頭飾予梅根、假如讓寶寶玩玩維多利亞女王（Queen Victoria）用過的銀製玩具，它們到底值多少錢呢？價值是多少呢？是否需要向美國上報多少呢？這是一個棘手的問題，並不容易」。

牽一髮動全身 英女王查理斯或受影響

美國稅務指引列明「不論是否收入的擁有人，只要能動用該筆收入，則須繳稅」，意味梅根可動用的王室資產也將受影響。

例如梅根有權動用哈里每年從信託基金獲得的約300萬港元收入，款項預料需要上報。另外，由於英女王和查理斯王子都曾向哈里夫婦提供財政支援，他們也可能受到「波及」，甚至要向美國披露其財政狀況。

（美國有線新聞網絡）