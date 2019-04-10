【英國王室】英女王禮待Meghan Markle　只是公關活動嗎

美國息影女星梅根馬克爾（Meghan Markle）2018年與英國哈里王子（Prince Harry）結婚，她嫁入王室後的「輿論蜜月期」相當短暫。成為薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的她，負面報道不斷，然而至少外界清楚的是，她獲得英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的支持。 英女王2017年已邀請未「入門」的梅根與王室成員同慶聖誕節，更在梅根結婚後約1個月，便與她一同出席公開活動。然而最近有王室作家指出說，英女王與孫媳婦人前和樂融融的情景，只是一項「公關活動」。

梅根是非多：有王室傳記作家指出，薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）在嫁入王室前後都獲得英女王伊利沙伯二世禮待，是因為王室不想重蹈以前讓戴安娜王妃感到被孤立的覆轍。圖為2018年6月14日，嫁入王室不久的梅根與英女王到切斯特（Chester）出席公開活動。這是兩人首次在沒有其他王室成員在旁的情況下，單獨進行訪問活動。（Getty Images）

梅根2018年5月嫁入王室後不久便開始履行公務。英女王2018年6月與她聯袂訪問切斯特（Chester）。這是兩人首次一同出席活動、而沒有其他王室成員在旁。英女王前隨員阿比特（Dickie Arbiter）說當天情況一流，還稱沒見過英女王如此快樂和愉快，並指她笑得很多。

王室作家尼科爾（Katie Nicholl）認為這是在對外發放一個訊息：「王室家庭過去曾經失敗，因為他們孤立戴安娜（王妃）。他們沒讓她融入王室——他們沒有做到讓她感覺是受到歡迎。」她說：「我肯定英女王庇護她（梅根）、支持她、跟她在非常公開外訪場合現身，是在發出一個很大的訊息。」

王室傳記作家拉科姆（Duncan Larcombe）也說：「尤其是英女王，她已從過去的事吸收教訓。他們（王室成員）知道，（那些事）對新婚幾年的戴安娜王妃構成怎樣不良的影響，讓她感覺進入一個她無法應對的外星世界。

梅根是非多：梅根（Meghan, Duchess of Sussex，圖中）2018年5月19日嫁入王室，履行公務次數自然會比其他王室成員少，然而這一點還是躍登英國小報的標題。根據王室數據顯示，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，圖左）2018年履行289項公務。反觀年輕一代的成員出動次數就少得多，當中包括劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）和梅根。

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（鏡報）