【英國王室】受家庭背景影響　梅根傳傾向生女

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）臨盆在即，外界已經急不及待想知道王室寶寶的性別。按照慣例，王室會等到寶寶出世才公開性別，不過梅根的舅父約翰遜（Joseph Johnson）近日向英媒透露，梅根的成長經歷可能令她更想生女孩。

69歲的約翰遜是梅根媽媽拉格蘭（Doria Ragland）的同母異父哥哥，他和拉格蘭童年時飽受貧窮和種族歧視之苦，兩人曾住在美國德州一個「只有白人」的鎮，由於歧視情況太嚴重而被迫搬走。

約翰遜向英國傳媒表示，類似的經歷令他的母親，即梅根的外婆意志堅強而且關心社會。他觀察到，拉格蘭遺傳了母親的這些特質，然後又傳給了梅根，這一點可見於梅根積極提倡人權。約翰遜相信，梅根在堅強獨立的女人身邊成長，因此她可能較想生女孩：「我猜她可能想要女孩，我肯定哈里想要男孩，但生女孩會讓梅根很安慰。男孩（對梅根來說）挑戰更大，她養育女孩會較輕鬆。」

按王室傳統，梅根肚中寶寶出生後，才能公開性別。梅根的舅父猜測，梅根有「心水性別」，希望能生個女孩。（Getty）

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約翰遜又指，梅根個性獨立、機智及幽默，這些都和外婆一樣，大概是因為她小時候常由外婆照顧。雖然梅根上大學後少了見外婆，但在後者臨終臥病在床時，梅根總會犧牲周末時間來探望和陪伴她。患有心臟病的外婆在2000年離世，終年71歲。

約翰遜說，梅根已經沒有和他一家聯絡，不過他盼望新生兒能拉近他們的距離，讓他們重新成為一家人。

（綜合報道）