【英國王室】臨盆Meghan棄王室傳統　保母人選「美國優先」？

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）臨盆在即，由誰擔任保母同樣成為焦點。英國《鏡報》周二（16日）報道，梅根已經向人事顧問公司開出用人條件－美國人優先，而且男女不拘，繼續打破王室傳統。

▲▲哈里王子與妻子梅根開設的官方Instagram帳戶，被網民懷疑是由梅根親自管理，請點擊片段了解▲▲

讓同鄉有「家的感覺」

該報道引述消息人士指，梅根和丈夫哈里王子（Prince Harry）對於如何撫養孩子有清晰方向，梅根則希望由美國人出任保母，而不是傳統的王室制服人員，她認為此舉可以令保母有身為她們一家成員的感覺。

梅根一直不忘自己出生於美國的背景，所以在聘請保母一事都傾向「優待」同鄉，更不排除由男性擔任有關職位。

報道指，哈里王子伉儷會親自主持面試。獲聘用的人會視乎經驗，年薪最高可達7萬英鎊（約71.6萬港元），並會與他們同住溫莎堡的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。

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王室至愛的老牌保母學校

負責尋找合適人選的人事顧問公司位於西倫敦的肯辛頓區（Kensington），它專門提供能說流利雙語的保母，以及英國王室長年愛用的諾蘭保母（Norland nannies）。

諾蘭保母是指英國著名保母訓練學校「諾蘭學院」（Norland College）的畢業生，該校位於巴斯（Bath），至今已經有127年歷史。

哈里王子的兄長威廉王子（Prince William）曾聘用該校的特雷莎（Maria Teresa Borrallo）照顧喬治王子（Prince George）。

但該校男學生一直寥寥無幾，在2018年才首次出現兩位男畢業生。

梅根除了在保母打破王室傳統外，她亦不會像其他王室成員一樣，在產後手抱孩子離開醫院讓傳媒拍攝，而是在Instagram公開喜訊。

（鏡報）