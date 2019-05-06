【哈根大B】梅根哈里「升呢」做父母　生活轉變翻天覆地？

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）「升呢」成為父母，他們與其他新手家長一樣，都對迎接新生命來臨感到非常興奮。但到底這位王室新成員和父母之後的生活會變成怎樣？有英國傳媒就為此作出連串估計。

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出生

哈里王子和兄長威廉王子（Prince William）都是出生於倫敦帕丁頓區（Paddington）的聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital），而威廉王子夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）都是在該醫院誕下3位孩子。

此前有傳聞指梅根有意在家中產子，但由於她37歲才首次成為人母，所以她擬好「B計劃」，隨時到醫院產房。消息指倫敦切爾西和威斯敏斯特醫院（Chelsea and Westminister Hospital）或薩里郡（Surrey）的弗雷姆勒園醫院（Frimley Park Hospital）將是候補名單的兩大熱門。

梅根一直希望可以順產，因此她曾與哈里王子到肯辛頓區（Kensington）一間健康中心參加產前準備課程，學習順勢療法和呼吸技巧等。

現年37歲的梅根希望在家中產子，因此不會像戴妃或劍橋公爵夫人凱特一樣選擇在倫敦聖瑪麗醫院誕下孩子。（路透社）

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教父教母

英國王室專家兼王室雜誌《閣下》（Majesty Magazine）總編輯蘇厄德（Ingrid Seward）表示，傳統上王室新生命會有5至8位教父教母，而且身份不是局限於王室成員，因此估計哈里和梅根可能會向親朋戚友招手。

其中一位熱門或是擔任梅根伴娘的摯友利特（Benita Litt），梅根是對方兩位女兒的教母，因此外界利特「禮尚往來」的機會甚高。另一人選則可能是哈里夫婦的好友穆羅尼夫婦（Ben and Jessica Mulroney），他們曾經為當時仍是情侶的哈里和梅根安排秘密飯局。

如果要選擇王室成員成為教父母，哈里王子的表妹尤金妮亞公主（Princess Eugenie）或是熱門之選。

梅根生命中的兩位重要女性：母親拉格蘭（右）和摯友兼伴娘利特（左）。（Getty Images）

家庭生活

哈里王子在過去兩年都是住在肯辛頓宮的諾丁漢別墅（Nottingham Cottage），與兄長威廉王子做鄰居。前者婚後一直有意與兄「分道揚鑣」，因此決定遷入溫莎堡的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），享受較為寧靜的環境。

浮若閣摩爾宮是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）贈送給哈里夫婦的結婚禮物，它建於18世紀，雖然維多利亞女王（Queen Victoria）曾於1875年對該處環境有微言，但它早前經過著名室內設計師查理斯（Vicky Charles）的改裝，相信會令哈里一家感到滿意。

哈里王子夫婦由肯辛頓宮搬到溫莎堡的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。（Getty Images）

嬰兒活動

梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）是位瑜伽導師，因此梅根可謂盡得對方真傳，更成功說服哈里王子參與。假如王室新生命誕生後，不難想像哈里一家三口做瑜伽的場面。

當地的瑜伽中心就向哈里夫婦招手，表示可以為他們提供嬰兒動能知覺瑜珈班，促進親子關係，同時亦為梅根與其他母親交流機會，齊齊分享湊仔經。

梅根盡得母親「真傳」，成為瑜伽愛好者，更令丈夫哈里王子一同練習。圖為他們訪問澳洲時，與民眾一同參與瑜伽伸展，鼓勵健康生活。（Getty Images）

教育

這位新王室寶寶是個男孩，他可以像父親一樣入讀伊頓公學（Eton College），但在此之前，他可能會先在蒙特梭利（Montessori）幼兒園度過童年。蒙特梭利的教育方式與傳統教育不同，主要強調透過玩樂和探索學習。

而哈里居住的浮若閣摩爾宮附近就有三間蒙特梭利形式的幼兒園，令他們無需擔心舟車勞頓的問題。

哈里王子於2000年代初期入讀伊頓公學，當時他仍然一臉稚氣。（Getty Images）

養育

哈里和威廉王子年輕時，母親戴安娜王妃（Princess Diana）一直希望盡可能令他們平凡地長大，所以她不時帶他們到主題樂園遊玩，並保護他們避免成為傳媒追訪的對象。另一方面梅根亦大讚母親拉格蘭不太嚴格的管教，令兩母女感情猶如好友。所以哈里夫婦的管教方針相信與上一代相似。

不少家長會在產後聘請保母照顧孩子，哈里夫婦或亦不例外，有指美國出身的梅根會向同鄉招手，而且男女不拘，這個做法將創下王室先河。不過梅根可能想事事親力親為，哈里則善於與兒童溝通，聘請保母計劃隨時有變數。

新生命的來臨，父母固然高興，祖父查理斯王子（Prince Charles）和夫人卡米拉（Camilla）可以繼續抱孫，肯定不亦樂乎。曾祖母伊利沙伯二世及王夫菲臘親王（Prince Philip）同樣等待好消息，所以不難預計新成員一出生就要忙於「招呼」一眾親戚。

英國已故王妃戴安娜生前撫養威廉和哈里兩兄弟時，一直以他們平凡地長大為方針，因此這對王子處事方式都普遍地親民。（Getty Images）

父母忙裡偷閒

哈里和梅根可能花不少精力照顧孩子，但間中忙裡偷閒亦不為過，特別是哈里近數個月來都滴酒不拈。他屆時或者可以到「溫莎堡」解悶——這不是他舉行大婚的地點，而是當地一間相同名宇的酒吧。

該酒吧經理道森（Tony Dawson）表示，他在哈里大婚時曾經推出特製啤酒，並考慮再度上市，他希望到時哈里夫婦可以光臨，或者這可算是刺激當地經濟的另類措施。

（鏡報）