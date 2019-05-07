【哈根大B】梅根哈里誕第一胎　英王室BB圖冊有可愛新成員

哈里王子（Prince Harry）與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）周一（6日）升級成為父母，英國王室繼2018年4月23日路易王子（Prince Louis）出生後，再度迎來新生兒。本文整理以下的圖輯，讓大家一起回顧英國王室幾代寶寶的可愛模樣。

▲想看小王B會有什麼玩伴？請即點擊片段▲

哈里王子與梅根在2018年5月19日結婚，肯辛頓宮2018年10月15日宣布，哈里王子與夫人梅根2019年春天將升級成為父母，當時兩人正在澳洲訪問。來到2019年1月14日，兩人在英國西部城市伯肯黑德（Birkenhead）出席公開活動時，梅根與民眾交談時透露自己已有孕6個月，預產期是4月底至5月初。她在交談期間一直輕拍與撫摸肚子。如今她終於「卸貨」了。

隨着梅根的孕肚一天一天變大，外界也愈來愈好奇，腹中孩子是男是女。如今有關嬰兒性別的猜測終於可以告一段落。

無論新生兒是男是女，只要是兩人的愛情結晶，哈里及梅根都會對他奉獻全部的愛。

根據美國洛杉磯執業的占星學家米洛納（Charis Milona）所講，新王室寶寶看來會遺傳母親和婆婆的優點，而且會是大膽又勇敢的金牛BB。米洛納稱有一些火熱的占星學元素會影響BB的性格；木星正進入人馬座，金星會在下周進入白羊座。她表示：「這是一個很火熱的排列。我們會看到一個帶着許多外向、熱情、勇敢、散發超級巨星光芒特質的孩子出生。」

英國王室寶寶：梅根與哈里孩子出生後，與其年齡最相近的就是路易王子（Prince Louis）。小王子在2018年4月23日出生，7月9日受洗。圖為他受洗當天情形，他在母親劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）懷中熟睡。（GettyImages）

▼想看更多英國王室BB靚相，請點擊放大觀看：

+ 7 + 6 + 5

（綜合報道）