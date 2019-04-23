【斯里蘭卡連環爆炸】一場可避免的恐襲　卻因政治鬥爭而無法阻止

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，至少290人死亡，約500人受傷。無情的恐怖襲擊一般都難以預防，但今次這宗慘案卻是可以預見──斯里蘭卡情報部門4月初已接獲警告，有組織計劃在復活節發動襲擊。 一早收到情報卻未及時阻止，總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）更表示，自己及內閣一直未獲知會，直至襲擊發生後才知悉有關情報。 這一切可能與維克勒馬辛哈與總統西里塞納（Maithripala Sirisena）的不和與政治鬥爭有關，以至情報工作嚴重失誤。

斯里蘭卡連環襲擊：斯里蘭卡外交部表示，死者中有至少36名外國人，其中多數身份不明，仍在科倫坡（Colombo）的停屍間。圖為一名遇難者親屬神情恍惚地走出停屍間。（路透社）

情報機構早獲通知 總理卻全不知情

衛生部長塞納拉特納（Rajith Senaratne）周一（22日）透露，當局早在4月4日收到外國情報指，國內教堂可能會有遇襲風險，更列明嫌疑人的名單。

當局證實，國防部及後已將消息通報警察總長，並在國家安全會議報告。路透社及法新社均稱，警察總長4月11日亦告保安部門及政府部門遇襲的風險。

但為何總理維克勒馬辛哈會一直被蒙在鼓裏，甚至後知後覺？得知情報的部門又為何無法採取有效應對？

斯里蘭卡連環襲擊：總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示，自己及內閣一直未獲知會，直至襲擊發生後才知悉有關情報。（法新社）

政府內部失靈 或引致恐襲無法避免

塞納拉特納解釋，政府「內部失靈」以至維克拉馬辛哈及內閣一直未獲知會；維克勒馬辛哈事後更指必須查明為何相關部門並無採取適當防範。此番言論事實上有弦外之音，暗指管轄國安及情報的總統西里塞納需負上責任。

所謂的「內部失靈」，可以理解為總統與總理的不和。維克勒馬辛哈在2018年10月的「雙總理風波」後，被禁止出席國家安全會議，所以無法得知情報，外界質疑情報工作嚴重失誤與此有關。

斯里蘭卡連環襲擊：總理維克勒馬辛哈與總統西里塞納（圖）的不和與政治鬥爭，可能以至情報工作嚴重失誤。（法新社）

半總統制失衡 總理總統打對台

要理解斯里蘭卡的政治鬥爭，先要清楚該國的政治制度。

斯里蘭卡採取「半總統制」（Semi-presidential system），總統與總理一同管治國家。作為國家元首的總統由人民普選產生，總統有權提名作為政府首長的總理，但提名必須得到國民議會過半數議員支持才能通過，因此，總理人選實際上由國會決定。

半總統制理論上可取內閣制之長，補總統制之短，而總統與總理共享權力，又可避免議會制的行政專制，有助國家維持穩定。不過，若雙方打對台就是另一回事。

斯里蘭卡連環襲擊：當局承認他們在最少10日前發出警告，指有組織正計劃在復活節中發動襲擊。為何又無法採取有效應對措施？（法新社）

政治鬥爭不斷 釀雙總理風波

西里塞納與維克勒馬辛哈2015年合組聯合政府，但「蜜月」過後兩人常常因性格及政見不合而發生衝突，2018年更傳出雙總理風波。

2018年10月，西里塞納突然任命親中派的拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）接任維克勒馬辛哈的總理之位，並宣布解散國會。

西里塞納的做法引發國會強烈反對，多位內閣部長認為此舉「違憲」；維克勒馬辛哈當然亦拒絕下台，固守在總理官邸內，令斯里蘭卡當時出現「雙總理」局面，政局陷入一片混亂。

最後國會通過對新任總理的不信任動議，法院亦推翻其解散國會的決定，令西里塞納的計劃失敗，但二人的不和已無法修補。

斯里蘭卡連環襲擊：斯里蘭卡4月21日共8處地點發生連環爆炸，包括3間酒店、3間教堂及2處民居。圖為受襲的聖塞巴斯蒂安教堂，炸彈碎片在牆面留下大小不一的破洞。（路透社）

政府分黨分派 深層次矛盾嚴重

這段破碎的關係以至政府分黨分派，導致「內部失靈」，不但推遲政府決定，更令重要情報無法交流。

話說回來，理論上應知悉情報的西里塞納與當局又如何應對？西里塞納在恐襲發生期間正私人外訪，周一（22日）凌晨才從新加坡回國召開國家安全會議。路透社指出，維克勒馬辛哈周日一度希望召開國家安全會議，但有關官員卻拒絕出席會晤，可見政府的深層次矛盾相當嚴重。

總統幕僚長費爾南多（Hemasari Fernando）辯稱，當局收到的情報只有指出「一兩宗襲擊」，完全沒有預計襲擊規模如此巨大。不過未能及時阻止襲擊發生，他們無論如何都需負上一定責任。

（綜合報道）