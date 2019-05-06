【哈根大B】哈里梅根愛情結晶　綽號叫Clive背後有段故

英國王室公布喜訊，薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）周一（6日）順利誕下兒子，哈里王子（Prince Harry）升任人父。 哈里目前尚未為兒子起名，但這位王室寶寶的「花名」，可能叫做克利夫（Clive）？ 英國《太陽報》（The Sun）早前報道，哈里王子（Prince Harry）的夫人梅根（Meghan，Duchess of Sussex）2018年10月宣布有喜，曾透露預產期是4月底至5月初，估計她大約是在2018年7月懷孕的；當時二人經常入住克利夫登酒店（Cliveden House），因此寶寶很可能就是在這裏「製造」，他的綽號就應該叫克利夫（Clive）。

圖為克利夫登酒店的Spring Cottage的外貌。（克利夫登酒店網站）

圖為1963年6月28日拍下的Spring Cottage照片，它當時的外觀與現在相似。（GettyImages）

報道指，梅根對這酒店情有獨鍾，她2018年5月結婚前一晚，與其母拉格蘭（Doria Ragland）在此下榻。兩人婚後不時重回舊地享受二人世界，包括2018年的夏季及秋季。

報道引述消息指出，「哈里和梅根婚後經常會回到克利夫登酒店，他們2018年夏天及秋天在那裏逗留過幾日時間。員工都會開玩笑指他們的孩子是『克利夫登寶寶』，如果寶寶是個男孩子，他們應該叫他克利夫，因為他們非常享受住酒店的時間。」

消息又稱，「他們常常入住一個位於平地的隱蔽小屋Spring Cottage，而且並沒有太多人知道他們在那裏，但在那裏上運動課的女士有時看到他們走過，會為此感到驚訝。

哈根大B：英國艷諜基勒（Christine Keeler）曾在克利夫登酒店的Spring Cottage遇上時任陸軍大臣的普羅富莫（John Profumo），兩人發生一段維時僅數周的婚外情，卻讓後者賠上政治前途。（GettyImages）

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艷諜與政要孽緣開端

這間豪華別墅於1666年為白金漢公爵（Duke of Buckingham）而建成的，現時是英國國民信託（National Trust）持有的土地。梅根真的很愛這間酒店，而特別的是兩位著名的女性都曾住過這裏，分別是阿斯特（Nancy Astor）及薩瑟蘭公爵夫人（Duchess of Sutherland）。」阿斯特是英國史上第一位女國會議員，薩瑟蘭公爵夫人則曾為美國奴隸制度發起抗議。

除了阿斯特及薩瑟蘭公爵夫人，曾迷倒英、蘇政要的英國艷諜基勒（Christine Keeler），也在這間酒店邂逅時任戰爭大臣的普羅富莫（John Profumo），兩人發生婚外情，最導致男方身敗名裂、辭職收場。傳聞基勒在小屋的泳池乘涼時，將普羅富莫勾引到手。

報道稱，Spring Cottage有3間睡房、私人花園、獨立廚房‎、飯廳及一隻可用來遊覽泰晤士河的私人船隻，一晚收費約2055鎊（約2.3萬港元）。

哈根大B：英國哈里王子（Prince Harry）和薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）2018年5月喜結連理，5個月後便傳出梅根懷孕的喜訊。相信外界接下來更關心的是這對新手父母將如何撫養他們第一個愛情結晶品？ （Getty Images）

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（綜合報道）