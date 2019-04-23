巴西總統騎電單車出巡　又要威又要戴錯頭盔　專家：應停牌

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）周日（21日）親自駕駛電單車到鬧市與民眾見面，塑造親民形象。但有法律專家周一（22日）指，博爾索納羅違反交通規則，包括未有正確配戴頭盔。

博爾索納羅在Twitter上發布自己親自駕駛電單車前往鬧市的片段。從短片可見，博爾索納羅獲熱烈歡迎，大批民眾上前與他握手。

Uma voltinha de moto no Guarujá! Um forte abraço a todos! pic.twitter.com/29073MP6w4 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 2019年4月20日

法律專家亞努齊（Maurício Januzzi）向巴西《聖保羅報》（Folha de S Paulo）表示，博爾索納羅的電單車引擎運轉發出的聲音太大，並且博爾索納羅未有正確地配戴頭盔。他指，博爾索納羅作為一國元首，卻立下駕駛電單車的壞榜樣。

亞努齊指出，根據法律，博爾索納羅應被罰款，需在駕駛記分制度中扣7分，並且要停牌。《聖保羅報》向總統辦公室查證博爾索納羅是否擁有電單車牌，但未獲回覆。

民眾反而對博爾索納羅的行為顯得十分受落，有「忠粉」留言寫道：「這是我們的草根總統！感到十分驕傲！」

（衛報）