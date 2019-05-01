【德仁繼位】日本兩代平民皇后　甘願為愛情扛起歷史重擔

「嫁個好歸宿」可能是不少女子的心願，最好就能「飛上枝頭變鳳凰」，衣食無憂、高床軟枕。不過嫁入豪門甚至皇室非無代價，面對公眾的目光和傳媒的追訪，失去的不但是自由，還有可能連平凡人能夠擁有的幸福家庭生活，都被壓力一一淹沒。 王子和公主從此幸福美滿地生活下去，我們心知那只是童話。但現實中，仍有人願意為愛情冒險，成就歷史和傳統所賦予的艱鉅任務，甘願當一隻「籠中鳥」，為夫君擔當職稱的賢內助——那就是日本皇后美智子和皇太子妃雅子。 嫁入皇室前，美智子和雅子也許從未想像過皇室生活會是如此艱難。婚後面對接踵而來的壓力，美智子患失語症，雅子也患適應障礙。驀然回首，如果可以重來，沒有人擔保她們會再說一次「我願意」。但時至今日，她們選擇堅守在夫君身旁，是責任，也是愛。

4月30日，日皇明仁正式退位，結束平成時代，日本首位平民皇后美智子也將升格為「上皇后」。5月1日，皇太子德仁繼位，展開令和時代，雅子亦將接棒「母儀天下」，成為第二位平民皇后。

日本皇太子德仁在1993年6月9日與雅子結為夫婦。25年後，雅子將成為日本另一位平民皇后。（Getty Images）

平民婆媳 過來人美智子呵護有加

兩位皇后都是平民出身，對適應皇室生活亦經歷不少波瀾。也許因為「同是天涯淪落人」，美智子對雅子顯得關懷備至。

日本皇室記者渡邊綠提到，1992年德仁和雅子訂婚後，明仁和美智子邀請雅子兩位妹妹一起與皇室成員用餐，打破慣例。席間，美智子還將一顆7卡紅寶石戒指贈予雅子。戒指為歷代皇后的家傳之寶，雅子收到戒指後，珍重地戴在左手無名指上。

美智子和雅子同樣經歷過流產，美智子亦曾經以過來人的身份安慰雅子。她曾寫道：「流產這件事對不論有幾個孩子的人來說都是悲傷的事，對第一次懷孕就必須經歷如此悲傷情緒的雅子來說，心情是外界難以想像的，希望雅子保重身體，開朗地過日子。」

日本天皇明仁和皇后美智子結婚60年仍始終如一。圖為明仁進行在位最後一次的出巡，到訪三重縣並參拜伊勢神宮。（路透社）

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受盡冷言冷語 美智子一度患失語症

回看美智子60年皇室生活，一切都過得毫不容易。

1959年，美智子因「網球情緣」選擇與明仁情訂終生。來自富裕的工業世家，美智子為保守的皇室帶來新景象：她決定親手撫養孩子，不假手於褓母，甚至親自為孩子準備便當帶回校。

美智子當時雖貴為皇太子妃，但有傳她仍不時遭當時的皇后良子和其他宮中侍從欺負。有指美智子曾拉下車窗讓記者更清楚拍攝到新生德仁的相片，但遭皇室職員責備會令小皇子着涼。

1989年，明仁繼位為天皇，但美智子的生活並沒有從此變得輕鬆。1993年，美智子面對宮內守舊派的壓力和繁重的公務，一度患上了失語症，情況至翌年才稍有改善。但在2007年，美智子再因為積累成疾，被迫暫停執行公務。

日本皇太子德仁和皇太子妃雅子結婚25年，誕下公主愛子。雅子不堪壓力而鮮有公開露面，德仁仍敢於在傳媒面前衛護愛妻。圖為二人2017年2月出發前往越南訪問。（法新社）

雅子婚後嚴重抑鬱 德仁守護到底

無獨有偶，美智子媳婦雅子的皇室生活也伴隨不少苦澀。

精通多國語言的雅子畢業於著名學府哈佛大學（Harvard University），之後在外務省擔任外交官。雅子在一次外交場合與德仁相遇，後者對才女展開追求。雅子曾兩次拒絕德仁的求婚，不願受皇室規矩束縛，最終德仁向雅子許下重大承諾方獲佳人首肯：以自己所能保護她。

皇太子妃這個身份背後的壓力，雅子或從未想像過會如此大。皇室規定只有男性才能繼承皇位，為皇室繼後香燈成為雅子的重負。在1999年雅子流產不久後，一度消失在公眾視線。皇室稱雅子患上「適應障礙」需要休養，但實質是患上憂鬱症。

雅子最大的安慰或者就是德仁一直以來的陪伴。德仁曾公開維護愛妻，指雅子嘗試適應皇室生活，已令她疲憊不堪，並指有人否定雅子的事業和人格，批評宮內廳。

明仁和美智子身穿便服、跪下與災民談話的畫面深深印在日本人腦海中。圖為日本2011年311地震發生後，明仁和美智子到災區探望災民。（法新社）

1995年神戶大地震，美智子在避難所跪下擁抱災民的畫面，深深刻在日本人的腦海中，也為天皇的「神聖」帶來轉變，為皇室身份帶來新定義。

美智子默默為皇室帶來改變，自己亦慢慢從壓力中走出來，這一切都是雅子的好榜樣。2018年12月9日，雅子在55歲生日感言提到，「想到未來的日子，雖然不知能幫助多少。但我會把至今從旁看到（美智子）的幸福作為榜樣，持續向他們請教。希望能協助德仁為國民的幸福努力，並再接再厲。」

相信日本人也期待雅子在美智子的協助，以及德仁的愛護下，扮演好新一代平民皇后的角色。

（綜合報道）

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