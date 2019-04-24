日本「反NHK黨」地區統一選舉中大勝　超過一半人當選

日本地方統一選舉告一段落，執政自民黨雖在重要的大阪及沖繩受挫，在國會補選中無法佔優，但在地區議會選舉中整體議席增加約一成。然而，在這次選舉背後，有一個不太受注目的政黨新秀吸引了注意，政黨的名字尤其特別───保護國民防止NHK傷害黨。

保護國民防止NHK傷害黨在這次統一地方選舉中，在大田區真實使用的海報。（網絡圖片）

這個「保護國民防止NHK傷害黨」（NHKから国民を守る党）名字雖看似玩笑，但實際卻是該黨的正式名稱。所謂NHK就是電視台之一的日本放送協會（NHK），黨名顧名思義就是「反NHK」。

反NHK黨在這次的統一選舉中，在地區議會派出了47人參選，26人當選，成績相當不錯。

政綱：打倒NHK

值得留意的是，反NHK黨的主要政綱非常簡單，就是打倒NHK，反對NHK無理徵收月費。NHK是日本公營電視台，但因NHK不時出現偏頗報道醜聞，及強硬徵收月費的手段為人詬病。

反NHK黨在2013年，由前NHK職員立花孝志成立。黨活動主要是派發名為「NHK擊退封條」的貼紙（據稱把貼紙貼在門口NHK就不會上門催繳月費），及為被NHK控告繳交月費提供協助。

如在這次選舉中，當選澀谷區區議員的前北海道電視台HTB職員金子快之，其宣傳政綱除了反NHK外，就只有一條：反對JR東日本建設羽田機場新鐵路。

▼2016年立花孝志在NHK政見放送節目中多次高喊「打倒NHK」

如此也能順利當選，說明日本社會確實有相當數量的人對NHK反感。據悉反NHK黨正計劃參與7月舉行的參議院選舉，進入國會參與國政，推動「打倒NHK」，修改廣播條例。

（J-Cast News）