特朗普再訪英國　示威者擬推「加大碼」Trump Baby贈慶

美國總統特朗普（Donald Trump）接受英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）邀請，6月初國事訪問英國三日，有示威者已經開始着手準備工作，表示會再次安排「特朗普BB」（Trump Baby）氣球恭候對方光臨，而且更可能推出「加大碼」版本應市。

特朗普2018年7月訪問英國時，有示威者製作了一個6米高的氣球，它有特朗普的招牌金髮，上半身赤裸露出胸毛，下半身穿著尿片，還貼心地在它手上放一部手機，方便它隨時在Twitter做「鍵盤戰士」，成為反特朗普示威的焦點。

發起活動的默里（Leo Murray）表示6月會捲土重來，更透露可能製作一個是原本5倍大小的氣球，估計花費7萬英鎊。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）當時批准它在國會大廈附近上空飛行，發言人指如果示威者希望在6月再次放類似氣球，將會以同樣原則考慮。換言之倫敦市政府暗示批准「特朗普BB」升空。

有示威主辦者表認為，特朗普訪問英國後這一年間，繼續打擊人權、退出國際合作、否認氣候變化及鼓吹白人主義等問題，因此他們有信心可以吸引超過25萬人上街示威。不過他們擔心當局可能阻止他們讓加大版「特朗普BB」升空，默里也承認，假如倫敦市政府最終不批准加大版氣球升空，所籌得資金或得物無所用。

（衛報）