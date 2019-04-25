【朝俄峰會】俄羅斯外交官揭開朝鮮領導人專列內部神秘面紗

朝鮮領袖金正恩4月24日抵達俄羅斯海參崴。金正恩此次訪俄同樣選擇了乘坐專用列車。俄羅斯外交官透露了金正恩專列的內部情況。

前往俄羅斯海參崴期間，朝鮮領袖金正恩的專列途經其中一個車站。（Getty Images）

俄羅斯衛星通訊社4月24日刊文稱，朝鮮領袖金正恩此次來俄羅斯乘坐的列車，也是他父親金正日和祖父金日成曾經乘坐過的火車。

俄羅斯外交官、俄羅斯科學院經濟研究所俄羅斯亞洲戰略研究中心主任托洛拉亞（Georgy Toloraya）詳述這列火車的特點。2001年他曾一路陪同朝鮮前領導人訪俄。 朝鮮領導人的火車被外界稱為裝甲列車，但這不完全對。托洛拉亞解釋說：「列車並非裝甲，只是在車廂地板下面是裝甲板，並裝有防彈玻璃。而且只在領導人車廂和其他幾節車廂。」

他續指，火車的第一節車廂是前蘇聯領導人史太林（Joseph Stalin）贈給朝鮮民主主義人民共和國奠基人金日成的禮物，後來朝鮮人自己又買了幾節，並在居住日本的朝鮮公民的幫助下對其進行過升級。

托洛拉亞認為，從照片看，這還是那輛火車，款式一模一樣，雖然內部自然有了現代裝潢。他說，2001年為時任朝鮮領導人金正日的車廂安裝了液晶顯示屏。它能顯示有關列車位置的GPS數據。 在屏幕上可以看到列車經過的路線和城市的所有信息。

托洛拉亞說：「一切都已電腦化，所有車廂被連接到統一網絡。同時這些液晶屏幕還可用來顯示卡拉ok影片，牡丹峰樂團的姑娘們現場跟着演唱俄羅斯歌曲。」

韓國YTN電視台此前報道，金正恩的專列「一號列車」比其它普通列車更加厚重，安裝有可抵擋恐怖襲擊的各種安全設施。 特別是最高領導人的車廂裏，地板鋪了一層厚厚的鋼板，即使鐵軌上安裝了爆炸物，也能夠抵抗住爆炸的衝擊。專列的最高時速達到180公里，基於安全考慮，最高領導人乘坐時會以低速行駛。

（俄羅斯衛星通訊社）