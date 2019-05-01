【德仁繼位】走過成長艱苦歲月　愛子公主無緣當皇太女

成長的天空總是披戴着風雨，即使如日本皇室公主也亦然。 愛子公主是日本新天皇德仁和皇后雅子的獨生女。愛子年幼時樣子甜美，天真無邪，只是她的學校生活卻不盡如人意。愛子就讀小學期間曾傳遭同學欺凌，一度停學休養，一段時間顯得特別清瘦。 日本皇室制度下，男女依然有別。愛子只因是女性而無權繼位，甚至連父親部分繼位儀式也不能出席。她長大成人後，如果選擇與平民結婚，更會喪失皇室身份。她和很多皇室女性成員一樣，一方面背負皇室名銜的壓力，另一方面仍面對傳統與男性皇族不平等的對待。

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2001年12月1日，雅子在東京宮內廳醫院誕下愛子，宮號敬宮。2006年，愛子入讀學習院幼兒園，兩年後畢業升讀學習院小學。有報道指，愛子在8歲時已熱愛書法，懂得演奏鋼琴和小提琴，又會寫漢字和作詩。

曾傳遭欺凌 健康出問題

只是愛子的學校生活不盡如人意。2010年3月，愛子就讀小學二年級時，一度傳出遭同學「粗暴對待」，無法如常上學。宮內廳聯絡員野村一成把問題直指校內有部分學生「粗暴對待包括愛子在內的同學們」。儘管學校方面予以否認，表示愛子未有遭「直接傷害」，亦拒絕使用「欺凌」字眼，但愛子經常以身體不適為理由不願上學，同年的畢業典禮和新生歡迎儀式也沒有出席。騷動直到2011年的秋天，愛子正式復課為止。

再無欺凌問題後，愛子的身體健康亦曾惹來外界擔憂。2016年9月，愛子因健康問題缺課一個月。宮內廳當時表示，醫生未能解釋愛子的健康問題，認為可能是因考試和學校運動會訓練，導致疲勞過度。

父親德仁在2017年接受訪問時談及愛子公主，他說愛女有一段時間不適，引起外界憂慮。不過多得其母雅子妃從旁照料，愛子已重過正常校園生活。不過從當時皇室發放的相片中可見，以往有「嬰兒肥」的愛子清瘦不少，臉蛋變尖。不過由於看起來太瘦，令外界擔心公主患罹患厭食症。

可幸的是，現時17歲的愛子已享受到校園生活的樂趣。就讀於學習院女子高中的愛子不但在學校參與不同活動，更在2018年7月到英國短期留學兩周。她的臉上也多了幾分笑容。

愛子公主：2001年12月1日，雅子在東京宮內廳醫院誕下愛子，宮號敬宮。（Getty Images）

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繼承者無愛子份 重男輕女規矩仍不改

愛子父親德仁是皇太子，肩負傳承皇族血脈的重責。只是皇太子妃雅子未能誕下小皇子，而他們的獨生女愛子卻因為是女性而無法繼承皇位。日本雖然過往曾有多位女天皇，但在明治維新後新公布的《皇室典範》列明，皇位、皇統只能由男性皇嗣繼承，代表女性將從此不得繼承天皇之位。

當愛子長大成人，如選擇與平民結婚，便要脫離皇籍，失去皇族身份。變為平民後，愛子雖可獲贈一筆可觀的皇家結婚贈金，及一般平民可享的選舉權、投票權，還有姓氏（跟隨丈夫的姓氏），但同時也失去皇族名銜和皇室津貼。相反，皇族男成員卻不受限制，例如祖父明仁、父親德仁和叔叔文仁等都是與平民女子結婚，但仍享皇族可享有的待遇。

皇室內男女之別不盡於此。德仁5月1日上午在皇宮的宮殿舉行「劍璽等承繼之儀」，接過象徵皇室信物的三種神器：劍、玉、鏡。但這項儀式卻由容許皇室成年男性參加，意味連親女兒愛子也無緣見證父親的重要時刻。愛子只能夠在父親即位後首次會見國民代表的所舉行的「即位後朝見之儀」，與母親雅子和首相安倍晉三等代表參與儀式。

愛子公主：2017年3月22日，德仁和雅子出席愛子的初中畢業典禮。（法新社）

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在悠仁親王出生之前，日本皇室沒有年輕男丁，外界一度擔心皇族絕後，因此有建議容許女性繼承皇位，但悠仁的出生解決燃眉之急後，有關討論便一了了之。而愈來愈多公主選擇與平民結婚，皇室人數逐漸減少，也因而有有建議修改規例，讓女皇室成員保留皇族身份、繼續履行公務。

只是安倍政府那邊廂倡導提升女性社會地位，這邊廂仍禁止女性參與天皇繼位儀式，皇室內的性別平權之路仍很漫長。

（綜合報道）

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