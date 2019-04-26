【由平成走到令和】日本宮內廳宣布新天皇繼位儀式安排

日皇明仁退位在即，掌管皇室事務的宮內廳周五（26日）公布天皇的「世代交替」安排，包括舉行退位及皇太子德仁的繼位儀式，以及接受皇室成員祝賀等，整個過程或長達36小時。

宮內廳發表的安排顯示，明仁將於下周二（30日）當地時間早上10時於皇宮舉行「宮中三殿」之禮，向皇室祖先稟報退位之事。其後明仁與皇后美智子在下午5時於宮中宮殿舉行近202年來首次的「退位禮正殿之儀」，並最後一次以天皇身份向國民發表講話。

有關儀式過後，明仁伉儷將會在下午5時半至7時半左右接受皇族成員及宮內廳職員的道別，正式為平成年代劃上句號。

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繼位的德仁親王翌日（5月1日）早上10時半在皇宮的宮殿舉行「劍璽等承繼之儀」，接過象徵皇室信物的三種神器：劍、玉、鏡。之後德仁會於11時10分左右首次接見新皇后雅子及首相安倍晉三等三權首長和國民代表，是為「即位後朝見之儀」。

德仁之後會為輔佐皇室一家的「侍從職」之首侍從長等官員舉行任命儀式。到了下午3時，德仁伉儷將會造訪上皇夫婦暫居的高輪皇族邸。他們在拜訪過後會回到宮中，接受皇室成員和宮內廳官員的祝賀。

（日本放送協會）