金正恩離開俄國前吃熊肉　峰會期間狂喘氣健康惹關注

朝鮮領導人金正恩周五（26日）結束為期3天的俄羅斯訪問行程，他當天中午與當地官員共晉午餐，菜色跟前一天的晚宴一樣充滿俄國特色，包括熊肉、鹿肉與野豬肉等。 他周四（25日）在與總統普京的會面上，一度顯露不停喘氣的神態，再讓他的健康狀況惹來媒體關注。

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午餐吃鹿肉熊肉等

金正恩周五（26日）訪問俄羅斯太平洋艦隊戰鬥榮譽紀念碑廣場並獻花，然後又訪問了他已故父親金正日2002年訪俄時，與時任俄羅斯總統梅德韋傑夫共晉早餐的地方。

金正恩然後與俄羅斯濱海邊疆區行政長官科熱米亞科共晉午餐。俄羅斯新聞社報道，俄方用野味和傳統食物招待金正恩，報道引述消息人士指，菜單上有許多野味，包括鹿肉、熊肉和野豬肉等。消息人士又指，金正恩喜歡這些食物，並且每一種都有品嘗。

當地也傳出金正恩是提早離開俄羅斯，本來計劃參觀的地方還包括俄羅斯太平洋艦隊基地、俄羅斯島海洋水族館等，但最後取消行程。韓聯社指，有可能是金正恩可能考慮到警衛問題，或俄羅斯總統普京要到中國出席「一帶一路」國際合作高峰論壇等原因素，故此決定提前結束訪俄日程。

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金正恩健康再惹關注

在這次行程中，金正恩的健康問題再成為媒體焦點之一。他周四（25日）參加峰會期間，在普京發言時，金正恩一度狂喘氣，令媒體再度關注他的健康問題。

韓國媒體過去已曾報道，身高傳為170厘米的金正恩，2013年至2018年期間體重飆升40公斤，目前已達130公斤，又指他經常吸煙、愛吃芝士等，又有媒體指，他的家族有高血壓及糖尿病等病史。