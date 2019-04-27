墨西哥總統「找數真漢子」　出售專機說到做到

墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）曾矢言在上任後要為國家帶來徹底的改變，上任翌日便兌現競選承諾，向前總統的專機和政府持有的飛機「開刀」，要把它們全部賣走，幫政府省錢。 他近期公開展示數十部飛機，讓潛在買家參觀。當它們都脫手後，這位行事別樹一幟的總統在今後外訪時，都會搭乘民航機往返，選擇客機經濟艙的座位。

新墨總統「有口齒」：洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）批評前總統涅托乘坐「夢想號」出席二十國集團（G20）峰會太奢華。（路透社）

一向以節儉聞名的洛佩斯2018年12月1日走馬上任，說自己當選總統後不會住總統府、也不會使用總統專機。他12月2日在韋拉克魯斯州（Veracruz）哈拉帕（Xalapa）舉行集會上說：「我們要賣掉所有貪污政客使用的飛機。」讓在場民眾開心得歡呼起來。

該國財政部長烏爾蘇亞（Carlos Urzua）2018年12月2日召開記者會，稱總統專機以及政府擁有的60部飛機及70部直升機，都會盡快拍賣。

前總統涅托（Enrique Pena Nieto）2012年耗資2.18億美元購入波音787夢想飛機（Boeing 787 Dreamliner），並乘搭它前往出席二十國集團（G20）峰會。機艙內設施完善，有豪華浴室、咖啡廳、睡房等，儼如「空中豪宅」。

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（綜合報道）