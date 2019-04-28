【英國王室】梅根傳今日誕B　「準大伯」威廉稱民眾消息更靈通

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的預產期傳聞是周日（28日），然而至今未有任何她「卸貨」的消息傳出。她的老公哈里王子（Prince Harry）如期在倫敦馬拉松的終點為參加者歡呼以及頒獎。 哈里那位已育有兩子一女的哥哥威廉，看來也是處於等弟弟打電話來的狀態。威廉王子笑說，倘若梅根分娩，人們消息會比他更靈通。

威廉王子上周五（26日）與途人聊天時被問及，有沒有跡象顯示「薩塞克斯寶寶」快將報到。他承認自己也不知道，打趣說人們會比他更早知道。

威廉在哈里成為新手爸爸之前提早預告一下為人父者「甜蜜的負擔」，就是不知時差為何物：「什麼是時差？我現已有3個孩子，沒有時差這回事了。」

英國《鏡報》報道，哈里王子夫婦是在2018年10月出席尤金妮亞公主婚禮時向家人和朋友報喜的，並說新生兒應在4月底或5月初「報到」。

該報引述王室消息人士說，她的預產期是周日。惟肯辛頓宮並沒有正式確認有關查詢。

英國《太陽報》引述王室消息人士說，準爸爸和準媽媽在等待新生命降臨同時，看來相當放鬆。梅根盡可能與她的媽媽拉格蘭（Doria Ragland）待在一起。拉格蘭1周前已抵達溫莎堡浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）陪伴女兒待產。

按王室傳統，梅根肚中寶寶出生後，才能公開性別。梅根的舅父猜測，梅根有「心水性別」，希望能生個女孩。（GettyImages）

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（鏡報／太陽報）