第三年缺席白宮記者協會晚宴　特朗普再斥傳媒報「假新聞」

美國總統特朗普自上任後一直與傳媒關係勢成水火，他周六（27日）連續第三年缺席白宮記者協會晚宴，並到威斯康星州出席集會，再次指摘「假新聞」。 該協會過去數十年都會邀請諧星在晚宴表演，惟2018年有關環節被指涉及人身攻擊，協會今年疑似「跪低」，改邀歷史學家切爾諾（Ron Chernow）發表演說。

特朗普繼續杯葛晚宴，據報他更親自下令禁止所有白宮官員出席活動。特朗普當日在威斯康辛州見支持者，隔空開火斥傳媒「假新聞」是人民公敵，稱民眾已經不相信傳媒，他還特別邀請去年在晚宴上被大肆嘲諷的桑德斯上台。

白宮記者協會反駁稱，特朗普口中的「假新聞」及「人民公敵」是其為一己私利而辱罵記者。不過，協會今年無按傳統請諧星表演，改為邀請切爾諾（Ron Chernow）發表演說。

去年桑德斯出席晚宴時，被清談節目主持兼「棟篤笑」演員沃爾夫（Michelle Wolf）在表演環節大肆嘲諷，其後協會被批抨安排不當，且當中的笑話涉及人身攻擊。



雖然總統無必要出席白宮記者協會晚宴，但傳統上都會現身。特朗普2017年上台後一直與新聞界關係緊張，經常將「假新聞」掛在口邊，自入主白宮從未出席過有關晚宴。

（綜合報道）