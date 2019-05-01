【明仁退位】日本天皇軼事多　兒時英文名原來叫Jimmy？

明仁周二（4月30日）退位，平成時代正式結束。明仁退位前曾表示，對平成時代沒有戰爭，由衷感到放心。 第二次世界大戰結束後，明仁年僅12歲，在美方安排下，由美國兒童圖書員兼女作家教授英文，並灌輸民主思想。明仁在課堂上起初拒絕接受老師取的英文名字Jimmy，堅稱自己是皇子。

美國《紐約時報》報道，二次大戰結束後翌年1946年的秋天，當時12歲的皇太子明仁在東京郊區貴族學校學習院就讀，新來的英文老師，是來自美國費城（Philadelphia）的44歲圖書館員暨女作家瓦伊寧（Elizabeth Gray Vining）。

瓦伊寧堅持用較平凡的名字稱呼明仁，她說：「在我的班上，你叫吉米（Jimmy）。」但明仁很快回應說：「不，我是皇子。」

那時瓦伊寧已替班上其他學生取了英文名字，她表示：「是的，你是明仁皇子，那是你的本名。但在這個班上，你有一個英文名字，叫做Jimmy。」瓦伊寧等待明仁的反應，其他學生則緊張地面面相覷。最後這位皇太子笑出來，全班也跟着笑開懷。

日皇明仁：明仁曾經歷第二次世界大戰，他在退位前曾表示，對平成時代沒有戰爭，由衷感到放心。相片攝於1938年12月23日，明仁5歲生日。（美聯社）

透過未來日皇傳播民主思想

報道指出，戰後在美國和其他盟國，要求以戰犯罪名起訴明仁的父親裕仁。日本有學者呼籲裕仁退位，由年輕的明仁繼位，而由於明仁未有參與戰爭，日本皇室面對來自美國等盟國的控訴壓力將減少。

負責帶領美國對日本進行軍事佔領的麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將軍當時有意參選美國總統，他卻視裕仁為日本非軍事化和轉變為民主國家的關鍵。因此，日本皇室得以避過戰爭審判，而明仁也成為傳遞美國價值的渠道，藉此塑日本。日方原計劃聘請英國男性擔任明仁家庭教師，但麥克阿瑟的幕僚成功讓美國人來擔任。

無論當時或現代，都有人不滿瓦伊寧擔任明仁的教師。一位保守派日本評論家在事後數十年還抱怨：「美國對戰後日本做的所有事當中，最粗魯的一件，是讓皇太子有個女性教師瓦伊寧。」

瓦伊寧卻在暢銷的回憶錄中寫道：「我們都知道，教英文只是執行一項更大任務的媒介，是為了讓皇太子和其他人認識美國民主思想和實踐。」

只是要灌輸明仁這位皇家學生平等觀念，並非易事。有次一位教師問明仁是否想當個平凡男孩，他回答：「我不知道。我從未當過平凡男孩。」另一次當瓦伊寧問班上學生長大後想當什麼，明仁寫道：「我會成為日皇。」

（紐約時報／中央社）