【德仁繼位】原來是暖男　謙虛且體貼　不想當明星卻從未遺忘責任

日本新天皇德仁周三（5月1日）即位，正式展開令和時代。德仁表示，將致力履行日本國民團結的象徵，關愛與站在國民一方，祈求國民幸福，國家進一步發展，與世界和平。 德仁生於戰後時代，曾遠赴英國留學，又仿傚父親明仁迎娶平民女子為妻，成婚後甚至曾公開護妻，是大眾眼中開明的「好好先生」。德仁身邊的朋友也憶述指，新日皇是名副其實的暖男，既懂得關心別人，也十分謙虛，卻從未遺忘過作為皇室成員的責任。

57歲的喬治（Keith George）是德仁赴英留學期間認識的朋友。喬治指，初相識時二人一拍即合，他對德仁的幽默感十分深刻，彼此也同樣熱愛音樂。他說：「德仁凡事不會以自己的角度去看，卻會從他人的角度去看事物。」

喬治形容德仁懂得關心別人，也十分謙虛，卻從未遺忘過作為皇太子的責任，未來也不會遺忘作為天皇的責任。喬治和德仁不時一起外出用餐，後者也坦言十分享受作為學生的自由，但從未視自己的身份為負擔。

另一位與德仁相交多年的好友白石俊夫指，希望在未來見到德仁建立自己的做事方式。他說：「皇太子（現日皇）已近距離觀察昭和天皇和父親明仁，並從中學習，同時嘗試找出自己的角色。」白石又認為，德仁選擇中提琴這種樂器也反映其性格。德仁曾在音樂會場刊寫道，「漸漸明白中提琴的角色，雖不突出，但缺少的話又會令和聲變得單調」。

白石形容，德仁是好的聆聽者，也是健談的人。他說：「他（德仁）鼓勵別人說話，並幫助豐富對話。他不想成為明星；相反，他想和別人在一起共同努力。」

自幼稚園時代已認識德仁的的立花真指，德仁體貼並尊重別人。立花憶述，德仁在公務場合以外，例如舊生聚會，亦有輕鬆的一面。他最大的希望是德仁能夠保持自己的風格，並祝願他身體健康。

（美聯社／日本放送協會）