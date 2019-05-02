【英國王室】英女王不滿凱特衣著？　記者：她會傳紙仔提醒

英國名人新聞記者皮爾遜（Ashley Pearson）最近在數碼電視頻道「Quest Red」的紀錄片《梅根與哈里：一個王室嬰兒的故事》（Meghan & Harry: A Royal Baby Story）中透露，劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的打扮雖然一向都是潮流指標，但原來英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）並非總是認同她的衣著風格。

皮爾遜稱：「凱特要遵守另一套完全不同的規矩和限制，因為她將會成為王后。凱特和梅根的處境並不一致，凱特需要穿特定長度的裙子。據說如果英女王不喜歡她衣服的褶邊或某種衣著，又或者某種顏色的絲襪的話，會定時傳小便條予凱特。」

報道亦指，研究王室的專家尼科爾（Katie Nicholl）同樣在書籍《The Making of a Royal Romance》中稱，英女王對凱特有着「嚴重關切」，認為她在宣布訂婚前需要擁有一份工作和屬於自己的身分。

然而英女王周一（4月29日）授予凱特「維多利亞皇家勳章」（Royal Victorian Order）的爵級大十字勳章（Dame Grand Cross），以表揚她為王室服務，因此她至今相當滿意凱特的表現。

（綜合報道）