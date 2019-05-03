【英國王室】Meghan哈里IG取消追蹤威廉凱特　背後原因是......

英國王室是非多多，兩位王室夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）和梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的不和傳聞鬧得熱哄哄。 當地媒體最近又找到新「疑點」，原來梅根與丈夫哈里王子（Prince Harry）兩人的官方Instagram帳戶，已經取消追蹤（follow）多名王室成員的Instagram，包括威廉王子（Prince William）與凱特的帳戶。 可疑舉動引來媒體好奇，王室就解釋，這只是為了讓哈里夫婦在Instagram專注倡議一些社會議題，包括精神健康、人際關懷等。

▲想知哈里梅根的IG留言出什麼問題？請即點擊片段▲

哈里夫婦所設的Instagram帳戶「sussexroyal」，把過去追蹤（follow）名單上的23個帳戶全數「清洗」，威廉夫婦、王儲查理斯夫婦、尤金妮亞公主（Princesses Eugenie）等人的戶口，通通都遭「unfollow」。

哈里夫婦改為新追蹤另外16個帳戶，它們都是關注精神健康的組織或議題倡導者的IG。這個王室帳戶並特意發貼，提醒大家5月是美國的「精神健康關注月」（Mental Health Awareness Month），5月13日至19日也是英國的「精神健康關注周」（Mental Health Awareness Week），呼籲公眾關心此議題，並留意這些組織。

英國王室：哈里王子與夫人梅根的官方Instagram帳戶，呼籲大家關注精神健康問題。

以下是更多哈里王子與梅根在官方Instagram貼出的照片：

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folllow誰人？ 每月都會轉

哈里夫婦「unfollow」其他王室成員的舉動，難免引來揣測，但王室就解釋，兩人只是希望專注推廣一些他們關心的議題。

哈里夫婦並透過帳戶指，未來準備繼續這個做法，即是每個月都會有不同主題，並依據主題更改追蹤（follow）名單。

不少網民讚賞兩人的新招數，認為這是推廣一些非政府組織的好方法。