【泰王的後裔】前妻疑不忠　4個兒子遭流放　公開信控訴父親

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）周六（4日）接受加冕，正式登基。哇集拉隆功是外界眼中的「花花公子」，在迎娶現任王后素提達（General Suthida Vajiralongkorn）前有過3段婚姻，共育有5子2女，但當中與4個兒子已切斷聯繫。 這是因為哇集拉隆功過去指控第二任妻子「不忠」，兩人離婚後，妻子連同所生的4名兒子都遭流放海外。

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哇集拉隆功周三（1日）宣布已迎娶素提達（Suthida）為第四任妻子，並冊封她為王后。此前，哇集拉隆功共有3段婚姻。

1977年，他與自己的表妹、王后的侄女頌莎瓦麗吉滴耶功公主（Soamsawali Kitiyakara）結婚，育有一女，至1993年離婚。

泰王加冕：西麗萬那瓦里公主（Sirivannavari Nariratana）是泰王和尤瓦提達（Yuvadhida Polpraserth）所生子女中，唯一一人仍保留王室身份。她現為時裝設計師，不時亮相各種時裝品牌的活動。（Getty Images）

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1994年，哇集拉隆功與已同居多年的演員尤瓦提達（Yuvadhida Polpraserth）結婚，兩人共有四子一女。兩年後，當時仍是王儲的哇集拉隆功聲稱妻子涉嫌貪污，並與一名軍人發展婚外情，冠上「不忠」之名。王儲隨即切斷與四名兒子的聯絡，禠奪他們王室身份和外交護照，並去信他們就讀的英國寄宿學校，指不會再為他們繳付學費。

尤瓦提達之後帶四名兒子前往美國定居，只有女兒西麗萬那瓦里公主（Sirivannavari Nariratana）被接回泰國，並保留王室名銜。

多年後，四名遭流放的兒子發公開信，控訴父親想將他們從記憶中抹去，又指哇集拉隆功從未視他們的母親為妻子。他們在信中寫道：「我們一直嘗試……聯絡父親，但從未獲准與他交談。毫無疑問地，我們的父親僱用私家偵探，跟蹤我們的一舉一動。」他們又稱，母親部分在泰國的朋友，因拒絕承認哇集拉隆功的虛假指控而被囚禁，母親家人的財產也被充公。

泰王的後裔：泰王有5子2女，但當中有4個兒子遭流放。圖為其中一位「王子」在社交網站上傳的四兄弟合照。（Chakriwat Vivacharawongse Facebook）

泰王加冕：2001年，哇集拉隆功迎娶平民西拉米（Srirasmi Suwadee），之後誕下提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）。（Getty Images）

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2001年，哇集拉隆功展開第三次婚姻，對方是平民出身的西拉米（Srirasmi Suwadee），之後誕下提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）。2009年，西拉米的不雅影片流出，轟動一時。影片中，西拉米赤裸上身在泳池邊與哇集拉隆功為愛犬慶祝生日，嚴重損害王室形象。

2014年王儲辦公室發出信函，要求政府剝奪西拉米家族成員的王室賜姓。泰國當時調查一宗重大貪污案，王儲妃至少3名兄弟姊妹因非法藏有軍火和侮辱王室而遭收監，她的父母也因侮辱王室而判囚。其後，哇集拉隆功與西拉米離婚，後者交出王儲妃頭銜。

（綜合報道）