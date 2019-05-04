【你生我又生】凱特王妃考慮懷第四胎　不讓Meghan專美？

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）臨盆在即，甚至傳出可能已經誕嬰。英國媒體周六（4日）報道，已是三孩之母的大嫂凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）考慮第四度懷孕，令王室家庭更趨熱鬧。

凱特二月訪問北愛爾蘭時，曾表示非常喜愛嬰孩，所以見到這些新生命時，自己都會心癢癢，更笑稱丈夫威廉王子（Prince William）可能會因此「有點憂慮」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）周六（4日）引述消息人士透露，凱特即使以前懷孕時曾患上妊娠劇吐症（Hyperemesis Gravidarum），但已經有再次懷孕的心理準備。一旦成事，凱特將會與英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）一樣，同是四孩之母。

現年37歲的凱特分別於2013、2015及2018年誕下喬治（George）、夏洛特（Charlotte）及路易（Louis）三位王室嬰孩，當時有分析認為威廉夫婦或認為「夠數」而專心撫養三個子女。如今傳出凱特希望「大四喜」的傳聞，威廉王子的朋友指他亦非常喜歡小朋友，或暗示威廉夫婦可能繼續「造人」。

（英國都市報／每日郵報）