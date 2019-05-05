英國會「鼠輩橫行」　下議院副議長欲效首相府養貓

英國國會鼠患成為一個難以解決的問題。下議院副議長霍伊爾（Sir Lindsay Hoyle）提議在國會所在的西敏宮（Palace of Westminster）引進幾隻「捕鼠官」。他指貓咪不僅能消除鼠患，還能讓人平心靜氣。

英國《泰晤士報》上周五（3日）報道稱，長期困擾國會的鼠患問題正在加劇。霍伊爾說：「無論我走到哪裏，都會看到老鼠。有一天我走在走廊看見一隻老鼠，牠的模樣還有些大搖大擺，隨後它就跑開了。」

鼠患問題在復活節假期尤其明顯，因被脫歐問題搞得精疲力竭的政客、職員和記者們都已離開，老鼠乘虛而入。牠們會爬上地毯、桌子，甚至冷不防走到一些人的腳背。

他接受該報訪問時指出：「我仍然堅持這個觀點，議會是時候養一些貓了。如果唐寧街養貓沒問題，那麼我們養貓也沒問題。我認為我們這裡應該有幾隻貓。養貓還有讓人平心靜氣的好處，而且不會造成任何傷害。」

報道稱，國會管理人員不同意這個提議，認為西敏宮「對於養貓來說並非一個安全、合適的環境」。

英國唐寧街10號飼養名為Larry的貓。這位「捕鼠官」不止有實績，而且是首相府的公關大員，是攝影記者鏡頭瞄準的對象。（視覺中國）

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（綜合報道）