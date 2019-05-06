新西蘭總理阿德恩大談求婚經歷：意想不到

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）近日被傳媒發現左手中指戴上鑽石戒指，後來其發言人證實她已與伴侶蓋福德（Clarke Gayford）訂婚。阿德恩周一（6日）開腔講述求婚過程，稱除了意想不到之外，也覺得非常浪漫。

阿德恩說，「那條問題讓我意想不到」。她憶述，當時她與蓋福德在新西蘭馬希亞半島Mokotahi山上，面對「美麗的小風景」，身旁有些外交保安人員和當地人，還有一隻狗嘗試偷走未婚夫送上的朱古力。她笑稱：「所以，這真的非常浪漫……」

阿德恩的甜蜜訂婚在復活節期間發生，但兩人現時未有正式舉行婚禮的打算。她說，求婚戒指原本是屬於未婚夫的祖母。她曾表示不會開口向蓋福德求婚，「我想讓他經歷痛苦和折磨，為這個問題苦惱」。

38歲的阿德恩和41歲的釣魚節目主持蓋福德大約於6年前相識。當時蓋福德向國會議員投訴，期間遇上阿德恩，二人相約喝咖啡，不久後已開展同居生活。兩人育有一名女兒，取名尼夫（Neve），現時約10個月大。

阿德恩是繼巴基斯坦已故前總理布托（Benazir Bhutto）後，第二名在任內分娩的女性國家領導人。另外，如果阿德恩決定在任內結婚，將會開創近年先河。

阿德恩訂婚：有傳媒發現，阿德恩上周五（3日）出席公開活動時，左手中指戴上鑽石戒指，因此惹來訂婚的傳言。（美聯社）

（綜合報道）