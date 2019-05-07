傳梅根入豪華私家醫院產子　未能如願在家分娩

英國王室周一（6日）公布喜訊，哈里王子（Prince Harry）的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）順利誕下兒子。 梅根產前有傳她想在家中分娩，但英國傳媒報道指，梅根最後還是需要秘密入院產子。

想知這位新王室寶寶如何成為商界寵兒，又為何不是「王子」，請看以下短片：

哈根大B：英國王室按照傳統，在白金漢宮外展出告示，宣布梅根順利產子。（美聯社）

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據悉哈里和保安人員周日（5日）秘密將過了預產期一周的梅根送入院，當時就連資深王室成員也不知道此事。梅根也一如傳聞沒有選擇倫敦聖瑪麗醫院（St. Mary's Hospital）林多院區（Lindo Wing），而是很可能在私家婦產醫院The Portland Hospital生產。

The Portland Hospital有「英國最豪華婦產醫院」之稱，最基本的分娩服務收費也高達1.5萬英鎊（約15.4萬港元）。約克公爵夫人莎拉（Sarah, Duchess of York）、Victoria Beckham及Mandy Lieu等名人都曾入住，醫院為產婦提供的膳食包括龍蝦、生蠔、鵝肝、英式下午茶等。

報道引述消息指，梅根周日在丈夫和母親陪同下入院，周一凌晨開始分娩，產後數小時與寶寶一同出院，並返回浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），但不清楚梅根有沒有接受催生。

梅根周一清晨5時26分順利誕下體重7磅3安士的兒子，「升呢」爸爸級的哈里王子開心向記者公布消息，表示這是個難以想像的奇妙經歷，對妻子感到十分驕傲，形容是非常了不起。他又指，目前未決定兒子的名字，並且預料會按計劃在兩天內讓孩子跟公眾見面。

（每日郵報）