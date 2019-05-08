哈里將攜兒子亮相　梅根堅持安排美國電視台採訪

英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）周一（6日）喜獲麟兒，但由於這對新手爸媽想在孩子出生的時刻保有私隱，梅根產後仍未和兒子一起公開亮相。 英國《每日郵報》報道，哈里王子周三（8日）將安排兒子在溫莎堡（Windsor Castle）亮相。據指，來自美國的梅根更堅持安排美國電視台加入採訪團，希望反映國際對二人首個愛情結晶品的關注。

哈里周一現身報喜時表示，預料會按計劃在兩天內讓孩子跟公眾見面。英國報紙聯合社（Press Association）獲邀到溫莎堡採訪，但僅限一名攝影師和一名記者，加上一部電視攝影機。

哈里和梅根另外安排美國哥倫比亞廣播公司（CBS）加入採訪團。而哥倫比亞廣播公司早晨節目主持人金（Gayle King）正正是梅根的好友。有消息人士透露，有關安排是希望反映國際對二人首個愛情結晶品的關注。

傳統上，只有英國傳媒會獲邀採訪王室。多間英國傳媒包括英國廣播公司（BBC）和獨立電視公司（ITV）對有關安排感到訝異，王室亦擔心會得罪其他英聯邦國家，包括澳洲、新西蘭及加拿大等傳媒。據指，白金漢宮（Buckingham Palace）未有參與挑選傳媒參與採訪的過程。

哈里梅根誕子：英國王室按照傳統，在白金漢宮（Buckingham Palace）外展出告示，宣布梅根順利產子。（路透社）

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梅根產前有傳她想在家中分娩，但英國傳媒報道指，哈里和保安人員周日（5日）秘密將過了預產期一周的梅根送入院，當時就連資深王室成員也不知道此事。梅根也一如傳聞沒有選擇倫敦聖瑪麗醫院（St. Mary's Hospital）林多院區（Lindo Wing），而是很可能在私家婦產醫院The Portland Hospital生產。

The Portland Hospital有「英國最豪華婦產醫院」之稱，最基本的分娩服務收費也高達1.5萬英鎊（約15.4萬港元）。約克公爵夫人莎拉（Sarah, Duchess of York）、Victoria Beckham及Mandy Lieu等名人都曾入住，醫院為產婦提供的膳食包括龍蝦、生蠔、鵝肝、英式下午茶等。

梅根周一清晨5時26分順利誕下體重7磅3安士的兒子，「升呢」爸爸級的哈里王子開心向記者公布消息，表示這是個難以想像的奇妙經歷，對妻子感到十分驕傲，形容是非常了不起。他又指，未決定兒子的名字。

（每日郵報）