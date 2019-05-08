【哈根大B】哈里梅根抱新生兒亮相　幸福滿瀉

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）周三（8日）晚上7時40分一同抱着兩人的新生兒亮相。

哈里一家三口於溫莎堡的聖喬治教堂（St George's Hall）與傳媒見面，該處亦是哈里和梅根一年前舉行大婚之地。以37歲之齡首次成為人母的梅根表示，誕下新生命的感覺非常神奇，並笑言身邊有兩位世上最好的男子在旁，自己因此感到非常高興。

哈里則認為育兒生活充滿驚喜，即使兒子只是剛出生不久，兩夫婦可以有寶貴時間與兒子共聚天倫，並看着他慢慢長大。

哈里及梅根其後已在官方Instagram公布，兒子名喚阿奇（Archie），全名是阿奇・哈里森・蒙巴頓—溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。

他在父親哈里的懷中好夢正酣。梅根指兒子擁有惹人憐愛的氣質，而且非常平靜，亦睡得安穩。她形容兒子就像活在夢中，對於他們一家而言，最近數日真是非常特別。

哈里一家三口周三稍後時間覲見英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），讓對方首次與曾孫見面。而梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland ）亦會留於浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）數日，繼續陪伴女兒。

哈根大B：梅根與哈里5月8日抱着新生兒現身鏡頭前，首次一家三口亮相，夫婦倆笑得十分幸福。（GettyImages）

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英國王室寶寶：在英國王室這一輩中跟阿奇年齡最相近的，是4月剛滿1歲生日的路易小王子。這張照片是路易王子的媽媽凱特親自為他拍攝。（Royal Family@Facebook）

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（綜合報道）