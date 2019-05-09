梅根哈里新生兒命名Archie　寓意真誠＋大膽

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）周一（6日）迎接兩人第一個愛情結晶品誕生，他們周三（8日）讓傳媒記者拍照，之後在其Instagram帳戶上公布，兒子命名為阿奇（Archie）。 小寶寶全名是阿奇・哈里森・蒙巴頓—溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。

他們同日較早時先在溫莎堡的聖喬治教堂（St George's Hall）與傳媒見面，之後便在Instagram公布兒子的名字，以及已在溫莎堡將阿奇引見給英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）。他是英女王第8位曾孫。當時菲臘親王（Prince Philip）及梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）都在場。

根據Babble及Baby Center網站，阿奇這個名字的意思是「真誠及大膽」，它是英文名阿奇博爾德（Archibald）的變體。不過哈里夫婦倆並無說明，兒子的全名是否Archibald。

從字面上看來，他的全名中哈里森（Harrison）一字，應是對爸爸哈里（Harry）致意。它字面上的意思就是「哈里的兒子」（son of Harry）。

阿奇這個名字一直是備受英國父母青睞，自2003年起一直是最受歡迎的首50個男孩名字。2017年，它更在國內排在第18位，當年有2,803名男嬰都以這個名字命名。對於新生兒命名「爆冷」，外界均表示這反映哈里及梅根獨特又與眾不同，切合二人性格；分析又相信「阿奇」這個名字可能會掀起當地熱潮。

哈根大B：梅根與哈里抱着新生兒「哈根大B」5月8日現身鏡頭前，首次一家三口亮相。（GettyImages）

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↓↓↓今後跟阿奇年齡最相近的，是威廉王子的三子路易王子（Prince Louis），兩人將一同成長。

英國王室寶寶：在英國王室這一輩中跟阿奇年齡最相近的，是4月剛滿1歲生日的路易小王子。這張照片是路易王子的媽媽凱特親自為他拍攝。（Royal Family@Facebook）

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（綜合報道）