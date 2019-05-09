哈里梅根抱兒子阿奇露面　新手爸媽難掩興奮緊張之情

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）周一（6日）迎接兩人第一個愛情結晶品誕生，他們周三（8日）帶同新生寶寶阿奇（Archie）與傳媒見面。期間，哈里和梅根的肢體動作難掩作為新手爸媽的興奮緊張之情，其中梅根也流露母性，顯得對丈夫和兒子處處呵護。

哈根大B：一對新手爸媽與英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、菲臘親王（Prince Philip）及梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）分享誕下新生兒的喜悅。（路透社）

▼想觀看更多哈里和梅根攜同阿奇會見傳媒的相片，請點擊以下圖輯：

+ 8 + 7 + 6

身體語言專家詹姆斯（Judi James）接受英國傳媒訪問時指，哈里和梅根也如一般的新手爸媽一樣，顯得有點緊張。梅根本身是演員，習慣鎂光燈下的視線，向來在鏡頭前顯得有自信。但今次初為人母，帶着些少倦容見傳媒，她不時撥頭髮等的舉動反映一點的不自然，間中自我安撫的觸碰也顯得有點拘謹，但她仍是主導訪問的那位，面上靦腆的笑容也代表為哈里和阿奇感到驕傲。

接受採訪期間，梅根笑言身邊有兩位世上最好的男子在旁，自己因此感到非常高興。梅根說出這話時，看了丈夫和兒子一眼，她的身體語言表達出對二人呵護備至，流露出母性和對二人的支持和鼓勵。

哈里全程緊抱阿奇，抱起嬰兒的手勢看來比起其他王室男成員更熟練。但期間哈里會用手擦自己另一隻手，顯得有點緊張。哈里指甲旁邊的皮膚看來有遭咬過的痕跡，也是對初為人父感到焦慮的證據。

哈根大B：哈里和梅根步出溫莎堡的聖喬治教堂（St George's Hall）時，梅根伸出左手輕撫哈里的背部，猶如是對丈夫作為一名好父親的獎勵。（路透社）

哈里和梅根步出溫莎堡的聖喬治教堂（St George's Hall）時，梅根伸出左手輕撫哈里的背部，猶如是對丈夫作為一名好父親的獎勵。詹姆斯解釋：「輕撫背部是一種充滿愛的領導特質，代表引導和作出保證，梅根之前也曾經輕撫哈里的背部，而今次則幾乎是以此作為獎勵的信號。」

詹姆斯形容，梅根今次輕撫背部比平常的動作顯得更誇張，甚至特意用拇指撫摸，代表梅根視自己為對於丈夫和兒子二人呵護備至和自豪的存在。

（太陽報／鏡報）