英國議事堂借利物浦逆轉勝妙論脫歐　文翠珊：團結才能贏

英超球隊利物浦（Liverpool）於本港時間周三（8日）在歐聯4強賽次回合上演神奇逆轉勝，擊退西甲班霸巴塞隆拿（Barcelona）晉級決賽，英國首相文翠珊（Theresa May）與在野工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）不忘在議事堂借此熱話妙論脫歐，以英式幽默互相嘲諷對方。 郝爾彬先發動「攻勢」，叫文翠珊向利物浦領隊高普偷師，學習如何在歐洲賽場取勝，揶揄首相帶隊功力不足；文翠珊也不示弱，反過來指英國一樣可以如利物浦般絕地反勝，但前提是團結，以此暗諷議員不合作。

以下是有關片段：

在會議上，郝爾彬先帶起話題，「看看利物浦昨晚的精彩表現，可能首相（文翠珊）也可以向高普偷偷師，學一學如何在歐洲取得好成績。」隨即引來其黨友附和及大笑。

文翠珊：可以反勝 前提是團結

文翠珊也似是有備而來，直指確實可以「反勝」，但前提是團結，暗諷國會議員不合作，才是現在英國落於下風的主因。

她說「當我們看利物浦昨晚與巴塞隆拿的比賽，說明的是當每一個人都在說結果已定，你的歐洲對手打敗你了、沒時間了、承認失敗吧，但其實我們仍然可以取得勝利，只要每一個人都團結的話。」

英國首相文翠珊與在野工黨領袖郝爾彬在議事堂談論利物浦在歐聯逆轉勝的賽事，並互相借此嘲諷對方。圖為比賽期間利物浦球員慶祝入球。

在利物浦主場4:0擊敗巴塞隆拿晉級歐聯決賽後，英超另一球隊熱刺之後同樣成功翻身，作客反勝荷蘭球隊阿積士，取得決賽入場券。

由於這次在西班牙馬德里舉行的歐聯決賽將是英國球隊內訌，有國會議員在社交網站搞笑表示，要求文翠珊不會在決賽當天舉行有關脫歐協議的投票，因為他要到西班牙現場觀戰。

（綜合報道）