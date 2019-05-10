杜特爾特演講　大曱甴「胸襲」抽水　笑稱政敵派來搞事

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周三（8日）晚上在中部保和省（Bohol）一場競選活動演講時，受到「不速之客」騷擾。一隻蟑螂在杜特爾特身上爬過，並走到他胸口前。當他將蟑螂拍走後，戲稱牠是反對黨派來。

杜特爾特當天身穿綠色橫紋上衣，為其所屬的「菲律賓民主黨－人民力量（PDP-Laban）」的參議院候選人拉票，展開近2小時的演說。期間一隻體積頗大的蟑螂爬上杜特爾特左臂，一名女助手見狀馬上用文件嘗試趕走牠，怎料「愈幫愈忙」，她將牠順勢往下趕，蟑螂爬到杜特爾特胸前。

他此時發現有異，眉頭一皺，再揮手撥走蟑螂。他之後朝地板跺腳，向在場發笑的觀眾戲稱，蟑螂是由反對派自由黨（Liberal Party）派來，「這是自由黨（派來的）！肯定是」。

他在2016年挾着高民望當選總統，但在當選前後都曾有富爭議的行為及言論，最為人所知的是他當選後展開厲行掃毒，出動執法人員對拒捕的毒犯及癮君子來個格殺勿論。菲律賓政府公布的數據指，由2016年7月到2018年11月有5050人在行動中被殺，人權觀察（Human Rights Watch）指有1.2萬人死亡。此外他也曾發表涉及侮辱國家領導人、宗教以及性別歧視的言論。