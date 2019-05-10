不丹首相每逢周六「兼職」行醫做手術：這是我的減壓方式

不丹擁有「世上最快樂國度」的美譽，該國政府作風獨特，首創國民幸福指數（Gross National Happiness）衡量國民生活水平，而領導政府的首相策林（Lotay Tshering）近日更被媒體發現他的減壓方式非常特別，就是行醫以及動手術。

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2018年11月當選不丹首相的策林從政前是位名醫，曾在日本、美國、澳洲等地進修，競選時其中一項承諾是改善醫療保健系統。傳媒近日發現，原來策林上任後，除了日常的首相工作，每周四上午會為其他醫生解答疑難雜症，每周六更會到醫院為病人做手術。

策林在周六（4日）剛在旺楚克（Wangchuck）一間國家轉診醫院完成膀胱修復手術，穿着褪色醫生袍與Crocs鞋的他經過醫院走廊，其他醫護人員看見這位「大人物」，卻都習以為常地繼續工作。

不丹首相策林的減壓方式非常特別，竟然是為病人做手術。（視覺中國）

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策林表示，行醫是他的減壓方法，「有人打高爾夫球，有人射箭，而我則喜歡做手術。」他又認為，首相和醫生的工作性質其實很相似：「在醫院裏，我檢查和醫治病人；在政府裏，我檢查政策是否健康，並嘗試改善它們。」他補充道：「我會繼續做（醫生）直至死去為止，我很想念能夠每天來上班的日子。」

不丹只有75萬人口，當地60%面積是原始森林，首都廷布（Thimphu）沒有交通燈，禁止販賣煙草，就連電視機也是到了1999年才獲准引入。隨着國家發展，不丹也面臨許多問題，包括年青人失業率高企、罪案增加，以及更多國民患糖尿病和癡肥。

（法新社）