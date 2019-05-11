梅根產後2天亮相　未如凱特般完美修身　媽媽們：這才正常！

全球媒體、粉絲引頸期盼下，英國哈利王子和王子妃梅根平安誕下兒子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。梅根沒有和嫂嫂凱特一樣，產後幾小時就立刻亮相，而是隔了兩天，一家三口才在溫莎城堡和媒體見面，分享他們的喜悅。可愛的寶寶自然是焦點。不過梅根亮相時，肚子依舊很大，像是還懷孕，讓不少媽媽們大讚：「這才是正常人生完小孩的樣子！」

梅根產後首度亮相，選擇了英國知名新銳設計師Grace Wales Bonner的無袖風衣式白洋裝，腳踩裸色尖頭高跟鞋，承襲她一貫的低彩度穿搭。無論在照片還是影片中，梅根凸出的肚子都清晰可見，彷彿還懷着寶寶。對比凱特王妃每次生完小孩沒多久就身形纖瘦地現身，把肚子藏得很好，許多媽媽紛紛表示，梅根才是一般人生完小孩的樣子。有媽媽表示，即使懷孕沒胖太多，剛生完小孩肚子還是會非常明顯，當然生完幾個月後凸肚還沒消失的也大有人在。梅根的模樣，可說是讓不少媽媽們安心。

▼▼梅根產後依然可見到微凸的肚子​，按下圖看看梅根產後首度亮相的造型▼▼

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除了產後的樣子，梅根選擇Grace Wales Bonner的衣服也很有意義。Grace Wales Bonner的父母分別來自牙買加和英國，和梅根一樣是有色人種的混血。Grace Wales Bonner經常利用作品傳遞她的理念，像性別政治、有色人種的身分認同。此外，在品牌秀上和平面形象穿搭照，Grace Wales Bonner大量使用不同種族的模特兒。梅根選在如此重大的場合穿該設計師的衣服，象徵著英國擁抱多元文化和價值觀的信念。

英國設計師Grace Wales Bonner（GettyImages）

▼▼按下圖看更多梅根王子妃的時尚美照▼▼

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