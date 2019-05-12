杜特爾特惋惜美女鎮長失婚：我會拉住你的內褲

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）上周三（8日）出席前內閣秘書瓦斯科（Leoncio Evasco）競選省長的造勢活動時，又再就女性發表涉及性騷擾的言論。 他在造勢活動中與保和省（Bohol）加西亞埃爾南德斯鎮（Garcia Hernandez）鎮長巴卡蘭緹（Tita Baja-Gallentes）調情，指她既已與丈夫分開，「你能和我一起私奔嗎？」

保和省（Bohol）加西亞埃爾南德斯鎮（Garcia Hernandez）鎮長巴卡蘭緹（Tita Baja-Gallentes，圖中）與身旁的菲律賓總統杜特爾特（左二）公然調情。（巴卡蘭緹Facebook帳戶）

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他說：「鎮長今天問我，『你為什麼來這裏？是因為你對保和省人民的愛嗎？』這是其中一個原因……首先，她說她是你（們）所在直轄市的『母親』。然後又說我是這個國家的父親。」他之後提及巴卡蘭緹與丈夫分開的事，並說希望不會讓她感覺被冒犯。

杜特爾特在演講中不止說這位鎮長美麗，還說他會抓住她內褲直至襪帶斷開。他對她說：「你真是美麗。如果我是你丈夫，我為什麼要跟你分手？如果你要走，就算連襪帶都扯斷，我都會拉住你的內褲。你真是太美麗了。」

他接着說：「你能和我一起私奔嗎？市長，你有孩子，不是嗎？你有多少個孩子？我有4個孩子，但他們都已經長大，所以我沒有負擔了。」

他之後還說，讓自己的前特別助理克里斯多夫（Christopher Bong Go）幫手照顧妻子，「我在保和省玩，去玩愛情遊戲。」

杜特爾特已非第一次如此「猖狂」。他2018年6月3日在韓國首爾出席一個座談會期間送書，向兩名上台領取書籍的女子索吻。在他多番要求下，一名旅居韓國的菲律賓美女與他嘴對嘴親吻。（美聯社）

女鎮長不以為忤：他只是開玩笑

杜特爾特最後解釋稱，自己只是開玩笑。他說：「（我的）夫人已在皺眉了。她可能在想，『杜特爾特，如果你守諾，你最好小心，否則我會讓我的警察暗殺你』。」

菲律賓女權主義者批評杜特爾特的言論「猥褻」和「腐敗」。總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）上周五回應事件，指杜特爾特只是在開玩笑，民眾已預期他會這樣。巴卡蘭緹表明沒有被冒犯，稱他只是在開玩笑。她說自己百分百支持總統。

杜特爾特口中的「夫人」其實是同居女友阿萬塞納（Honeylet Avancena）。她與總統沒正式結婚，育有一名女兒Veronica，兩人住在一起。但杜特爾特坦言自己在尋找伴侶。

這位高行出格的總統已非第一次這樣「吃豆腐」。他2018年6月3日出席一場在韓國首爾舉行的僑民座談會其當眾「撩女仔」。他要求在韓國工作的菲國美女和他接吻，最後她經不起總統的要求，任由他的雙唇貼上她的。菲律賓《商報》翌日報道，杜特爾特此舉惹來批評，網友認為此舉「令人惡心」以及「不恰當」。

（馬尼拉旗幟報／ABS-CBN）