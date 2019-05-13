梅根首度母親節　發布兒子阿奇小腳照

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）周日（12日）在Instagram帳戶發布兒子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）的一雙可愛小腳照片，祝願天下母親母親節快樂。

梅根輕托兒子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）的可愛小腳。（路透社）

哈里與梅根上周一（6日）終於升為父母，迎接首名兒子誕生。兩人在帖文中寫道：「今天要向所有母親致敬，向那些曾是、現在是、即將是，以及已離逝但會永被懷念的母親致敬。」

帖文指出，周日是美國、加拿大、澳洲、新西蘭、南非、肯尼亞、日本及許多歐洲國家的母親節，也是薩塞克斯公爵夫人的首個母親節。

從照片可見，梅根用手輕托阿奇的小腳，背景是哈里亡母戴安娜王妃最愛的花「毋忘我」，相信是在哈里一家位於溫莎堡的新居浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）拍攝。

哈根大B：一對新手爸媽與英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、菲臘親王（Prince Philip）及梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）分享誕下新生兒的喜悅。（路透社）

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（綜合報道）