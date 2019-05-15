蓬佩奧苦等普京三小時　「遲到大王」再增受害者　俄媒：別怪他

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（14日）訪問俄羅斯索契（Sochi），除了與外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面，另一重頭戲就是與總統普京（Vladimir Putin）會談。 普京有「遲到大王」之稱，蓬佩奧這次訪俄之旅亦「有幸」體驗對方遲到威力，但有當地傳媒則指，普京在百忙中抽時間與對方見面，因此不應為此有怨言。

俄媒：普京只是遲到，總好過特朗普取消會面

蓬佩奧原定與拉夫羅夫舉行會談後，再與普京會面，但他等了三個小時後，普京終於到場。當地報章《莫斯科共青團報》就為普京的遲到解畫，指對方會見蓬佩奧前，先到南部阿斯特拉罕州（Astrakhan）的國防部國家試飛中心視察，並參加該州發展會議等，之後才轉到索契。

該報道指，普京因為這些繁忙行程而遲到，令蓬佩奧苦等三小時，又指拉夫羅夫付出很多努力，希望蓬佩奧不會因為普京的姍姍來遲而感到被冒犯。報道同時不忘「曲線」批評美國總統特朗普（Donald Trump），指普京只是遲到，反而特朗普則兩度取消與對方的峰會。

德國總理默克爾是普京「遲到文化」的最大受害者，她在一個私人晚宴上等了對方4小時15分鐘，該紀錄至今仍未打破。順帶一提，烏克蘭前總統亞努科維奇亦試過苦等4小時，這種「望穿秋水」的情景，對於普京而言，無論在公在私都見怪不怪。（Getty Images）

默克爾：我才是最大受害者！

蓬佩奧並非首位等待普京3小時的美國國務卿，在奧巴馬（Barack Obama）時代出任同一職位的克里（John Kerry）在2012年訪問莫斯科時亦曾苦等3小時，他更需要到紅場（Red Square）散步打發時間。但與德國總理默克爾（Angela Merkel）的遭遇相比，他們的情況已經不算太差，皆因她在2014年一個私人晚宴上等了對方4小時15分鐘，這個「紀錄」至今仍未被打破。

普京上台多年，遲到次數可謂不計其數，除了剛才提到的默克爾外，英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）、教宗方濟各（Pope Francis）、日本首相安倍晉三都是「受害者」，特朗普2018年於芬蘭赫爾辛基（Helsinki）出席美俄首腦峰會前，據報都等了45分鐘。

俄羅斯總統普京4月底在海參崴與朝鮮領袖金正恩舉行峰會，一向習慣讓人等候的普京卻比金正恩先到場，可謂相當難得。（路透社）

普京前妻：他拍拖都例牌遲到

普京的遲到習慣不限於政治層面，他的前妻柳德米拉（Lyudmila Putina）就指對方在私生活都從不準時，她憶述首次和對方約會的苦況，表示他遲到15分鐘不算甚麼，再等30分鐘都尚可接受，但等了一小時對方仍沒現身，結果就令自己等到哭。

不過這位「遲到大王」亦有例外情況，他4月底在遠東城市海參崴（Vladivostok）與朝鮮領袖金正恩舉行峰會時，就比對方早30分鐘到場。但在這個史無前例的「壯舉」背後，英國廣播公司（BBC）指普京到場的時間比原定時間遲35分鐘，換言之，他的遲到特色依然不變。

（綜合報道）