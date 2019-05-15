【英國王室】梅根仔仔阿奇含金鑰匙出世　英女王身家有幾多？

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的兒子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor） 出生不久，雖然暫未取得王室銜頭，但肯定生活無憂，這或拜他的曾祖母英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）所賜。 財經雜誌《福布斯》（Forbes）最新估算，伊利沙白二世坐擁5億英鎊身家。

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到底英女王有多少身家？財經雜誌《福布斯》（Forbes）上周五（10日）估計，伊利沙白二世坐擁5億英鎊身家，這包括了王室地產、珠寶首飾、藝術品等財產。雖然與英國首富、Ineos化工創辦人拉特克利夫（Jim Ratcliffe）的210億英鎊身家相比有明顯距離，但都算得上是名副其實的「富婆」。

英女王伊利沙白二世的身家估計約值5億英鎊，當中包括了王室地產、珠寶首飾、藝術品等財產。（路透社）

英女王的名下物業包括位於蘇格蘭的行宮巴爾莫勒堡（Balmoral Castle）、每年聖誕都會與王室成員歡度佳節的桑德林漢姆莊園（Sandringham Estate）等，但全國不少與其血統有關的資產則不屬她所有。另外像白金漢宮（Buckingham Palace）等王室最大資產是由私人信託基金「蘭開斯特公爵領地」（Duchy of Lancaster）管理和擁有，而該組織並不屬於英國王室或政府旗下。

假如英女王要成為全英富婆之首，就需要成為王家財產局（Crown Estate）及蘭開斯特公爵領地的擁有人。不過她現在依然賺得盤滿缽滿，《福布斯》報道指她2018年的稅前收入達2700萬英鎊，這並不包括她名下馬匹勝出賽事的獎金。

英國威廉和哈里王子兩家的日常支出主要是來自父親查理斯王子（左一）的房地產信託基金「康沃爾公爵領地」所得。（Getty Images）

說回阿奇一家，哈里王子夫婦的主要開支由王儲查理斯（Prince Charles）的房地產信託基金「康沃爾公爵領地」（Duchy of Cornwall）負責。據報查理斯在全國擁有4.5億美元商業資產，包括大約5.3萬公頃土地。除了哈里王子外，兄長威廉王子一家的生活開支都是來自該基金所得。

梅根在嫁入英國王室前，身家亦算豐厚，據《時代》（Time）雜誌指，這位演員出身的公爵夫人婚前擁有500萬美元身家。

（Newsweek／英國廣播公司）