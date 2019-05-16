Pornhub不止有成人廣告　丹麥議員現身呼籲「完事」後去投票

Pornhub是全球其中一個最大型的成人網站，丹麥政客奧爾森（Joachim B Olsen）便看中Pornhub的大量「粉絲」，於網站刊登競選廣告，形容「要出現在選民所在之處」，強調自己的競選活動有95%都是認真的，有些少空間留給這種「趣味」。

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41歲的奧爾森是奧運推鉛球銀牌得主，自2011年起加入中間偏右的自由聯盟（Liberal Alliance）。奧爾森在Pornhub刊登廣告，有自己穿上西裝的相片，配上宣傳標語：「『打完飛機』（即手淫）就投票給Jokke。」Jokke是奧爾森名字約阿希姆（Joachim）的暱稱。

奧爾森在Facebook上承認於Pornhub刊登廣告。有網民在Twitter指，奧爾森比起反移民政黨Hard Line創辦人兼領袖帕盧丹（Rasmus Paludan）得到更多關注。奧爾森回應指，為了國家將不惜一切，並指如果在Pornhub刊登廣告能將帕盧丹趕出外國傳媒的視線範圍，會為團隊做這一步。

接受丹麥廣播公司（Danish Broadcasting Corporation）訪問時，奧爾森為廣告解畫。他表示「要出現在選民所在之處」，強調自己的競選活動有95%都是認真的，有些少空間留給這種「趣味」。他又指，希望能博得民眾一笑，並稱收到十分正面的回應。

奧爾森也坦言，知道有人因此感到憤怒，不過表示無人能說出任何不會令人憤怒的說話，並指認識他的人就知道他是認真的政客，同時也有幽默的一面。

據統計，Pornhub每日瀏覽量達1億人次，丹麥在瀏覽量地區排行榜名列第28位，有近四分三丹麥用戶是男性。

丹麥6月5日舉行大選，改選議會議席，組成新一屆政府。

（天空新聞台／美國有線新聞網絡）