【英國王室】偷拍哈里王子居所惹官非　狗仔隊賠償兼道歉

英國白金漢宮（Buckingham Palace）周四（16日）表示，哈里王子（Prince Harry）成功控告一間狗仔隊公司由空中偷拍他的寓所，對方付出大筆賠償金，並向王室道歉。

事件發生於1月，哈里王子的代表律師指，著名狗仔隊公司Splash News and Picture Agency租用一架直升機到哈里夫婦位於牛津郡的住宅拍攝。其後多間傳媒包括《泰晤士報》（The Times）等刊登了該公司拍到的室內片段。

該名律師透過法院聲明表示，哈里王子原本是看中當地有多塊私人農地包圍，狗仔隊難以靠近，因此其隱閉環境可以為他們一家帶來更大私隱，但有關相片和片段曝光後，王子一家的受到嚴重影響安全，被迫另覓居所。

Splash指拍攝該批照片屬「錯誤判斷」，並已經採取措施避免同類事件再次發生。

哈里梅根將阿奇引見給英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）。（sussexroyal IG圖片）

哈里和兄長威廉王子（Prince William）的母親戴安娜王妃（Princess Diana），1997年因車禍身亡，當時她所乘坐的車輛正在閃避狗仔隊的追蹤，事件過後，兩兄弟也不掩飾對媒體的反感。哈里2018年大婚時，只容許一名記者在場內採訪，而他和妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）在兒子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）出世後，亦一改在醫院外讓傳媒拍攝的傳統，只是在網上公開照片。

1997年8月31日，戴安娜王妃與男友多迪法耶茲在巴黎為躲避狗仔隊追蹤發生車禍死亡。圖為巴黎警方事後移除涉案汽車殘骸。（視覺中國）

提到阿奇，哈里早前公開父親查理斯王子（Prince Charles）、祖母英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）、外母拉格蘭（Doria Ragland）探望阿奇的照片，反而沒見到威廉王子的身影，因而惹來兩家人不和。但肯辛頓宮（Kensington Palace）向《每日郵報》、《太陽報》證實，威廉王子和妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）完成在威爾斯的公務後，周三（15日）到訪浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），首次與侄子見面。

（綜合報道）