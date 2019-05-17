韓媒公開崔順實90分鐘干政錄音　朴槿惠猶如「沉默的羔羊」

韓國前總統朴槿惠因親信干政案遭彈劾下台，之後並因受賄等罪名成為階下囚，她的負面新聞至今仍然不斷。有韓國傳媒周五（17日）公開一段錄音，聲稱是朴槿惠就職總統前夕，遭干政案主角崔順實「指導」的錄音，前者在整段錄音中顯得非常被動，令人以為崔順實才是候任總統。

韓國傳媒Sisa Journal公開的錄音長約90分鐘，據稱是在2013年2月所錄，當時朴槿惠與崔順實及總統府青瓦台前秘書官鄭虎成於首爾開會，討論青瓦台幕僚提供的總統就職典禮安排。朴槿惠是在2013年2月25日正式就職總統。

從整段錄音中，主導會議的不是朴槿惠，而是沒有公職的崔順實，每逢對內容感到不滿，崔順實都會訓斥鄭虎成，朴槿惠卻一聲不響。該報道以三個詞語形容當時的狀態：崔順實「下令」、朴槿惠「沉默」、鄭虎成「聽寫」。

錄音顯示，崔順實看過青瓦台幕僚提供的方案後，嘆了一口氣後指責鄭虎成：「就職典禮放這些內容合適嗎？太不像樣了。」她之後更拋出己見，說「在我看來，這些都沒用，一句都不要放。」

世越號事件引起韓國社會的反政府情緒，及後揭發時任總統朴槿惠（右）容許親信崔順實（左）干政，兩人被控多項罪名，前者被判囚25年，後者則判囚20年。（資料圖片／路透社）

崔順實在對話中不時對鄭虎成下「快寫上」、「這句話不能寫」、「由這裏開始寫」等命令，不過眼見自己的心腹被崔順實差遣，即將成為總統的朴槿惠並沒有制止。

媒體亦發現，朴槿惠在總統就職典禮致辭中提到的“經濟振興”和“創造未來”等字眼，都是出於崔順實的意見。崔順實在錄音中說「先寫上：為了實現‘經濟振興’，需要怎麼怎麼做。」當朴槿惠提出「富國、正國和平國」理念時，崔順實立即表現挑剔，說「把‘平國’換成其他詞吧，再商量一下」，而朴槿惠只以「好好好」回應。

（綜合報道）